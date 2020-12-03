KENAN DOĞULU'DAN SÜRPRİZ PROJE
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KENAN DOĞULU'DAN SÜRPRİZ PROJE

03.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:12
KENAN DOĞULU'DAN SÜRPRİZ PROJE

Kenan Doğulu, müzik yarışması düzenliyor. Şarkıcı, amatör veya profesyonel tüm müzikseverlerin katılabileceği projenin jürisinde Cem Yılmaz da yer alacak

Kenan Doğulu, Compel ile birlikte yeni bir müzik yarışması düzenliyor. 31 Aralık 2020 tarihine kadar, amatör veya profesyonel tüm müzikseverlerin kenanidansakaldir.com adresinden katılabileceği yarışmayı ilk üç sırada tamamlayanlar çeşitli ödüllerin sahibi olacak. Yapılan remix'lerin birbirinden değerli jüri üyeleri Cem Yılmaz, Erkan Adlin, İlker Aksungar, İskender Karfakis ve Kenan Doğulu tarafından değerlendirilmesinin ardından yarışmada dereceye giren isimler 11 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 12.30'da açıklanacak. Müziğini geniş kitlelere duyurmak isteyen herkes yarışmaya kaydolup, yaptığı remix'i 31 Aralık 2020 tarihine kadar SoundCloud hesabına yükleyerek kazanma şansını yakalayabilir.

Kaynak: Snob Magazin

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