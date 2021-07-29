Kenan Doğulu'dan evlilik yıldönümü paylaşımı: Hep böyle bakalım birbirimize!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kenan Doğulu'dan evlilik yıldönümü paylaşımı: Hep böyle bakalım birbirimize!

Kenan Doğulu'dan evlilik yıldönümü paylaşımı: Hep böyle bakalım birbirimize!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanma haberleriyle gündemi uzun süre meşgul etmişti.

Oyuncu Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanma haberleriyle gündemi uzun süre meşgul etmişti. Birlikteliklerine ikinci bir şans veren çift aradıkları mutluluğa kavuştu.

29 Temmuz 2014'te Los Angeles'ta nikah masasına oturan çift evliliklerinde 7. yılı geride bıraktı. Kenan Doğulu, evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından kutladı. Doğulu, nikahtan bir fotoğraf paylaşıp altına, ', "Seni çok seviyorum canım sevgilim, oyun arkadaşım, aşk ortağım… Hep böyle bakalım birbirimize. İlk günkü gibi." mesajını düştü.

Beren Saat ise henüz bir paylaşımda bulunmadı.

Magazin dünyasının en sevilen çifti Beren Saat ve Kenan Doğulu, yurtdışında evlenme kararı almış 2014 yılında ABD Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. Çifte bu özel günlerinde sadece yakın arkadaşları eşlik etmişti.

Bir dargın bir barışık devam eden birliktelikleri bitme noktasına gelse de çift zamanla sorunları aştı. Mutlu bir evlilik sürdüren ikili artık aşk haberleriyle gündeme geliyor.

Beren Saat, 47. yaşına giren eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü paylaştığı şu mesajla kutlamıştı:  'Seranatın bitince suya atlayalım mı? Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı? Plajda yalınayak evlenelim mi? Davetiye fotoğrafımızı su altında çekelim mi? Balayına Burning Man'e gidelim mi? En büyük roller coastera da binsek mi? Göl kenarında bir festival var acaba? İstanbul'a uçaklar inmiyormuş Jazz Festivaline mi gitsek? Bu gece burada çadırda mı kalsak? Albüm mü yapsak? Ben seni bana hayır demeyişlerin için sevdim en çok, iyi ki doğdun'

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Tanju Bilgiç Devlet Bahçeli Mustafa Destici Abdurrahman Bulut
Magazin Alişan Ece Erken Fatma Girik İrem Derici
Spor Ali Koç Eda Erdem Mesut Özil Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kenan Doğulu'dan evlilik yıldönümü paylaşımı: Hep böyle bakalım birbirimize! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 14:11:28. #1.14#

title