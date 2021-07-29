Kenan Doğulu'dan evlilik yıldönümü paylaşımı: Hep böyle bakalım birbirimize!

Oyuncu Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanma haberleriyle gündemi uzun süre meşgul etmişti.

Oyuncu Beren Saat ile Kenan Doğulu boşanma haberleriyle gündemi uzun süre meşgul etmişti. Birlikteliklerine ikinci bir şans veren çift aradıkları mutluluğa kavuştu.

29 Temmuz 2014'te Los Angeles'ta nikah masasına oturan çift evliliklerinde 7. yılı geride bıraktı. Kenan Doğulu, evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından kutladı. Doğulu, nikahtan bir fotoğraf paylaşıp altına, ', "Seni çok seviyorum canım sevgilim, oyun arkadaşım, aşk ortağım… Hep böyle bakalım birbirimize. İlk günkü gibi." mesajını düştü.

Beren Saat ise henüz bir paylaşımda bulunmadı.

Magazin dünyasının en sevilen çifti Beren Saat ve Kenan Doğulu, yurtdışında evlenme kararı almış 2014 yılında ABD Los Angeles'ta dünyaevine girmişti. Çifte bu özel günlerinde sadece yakın arkadaşları eşlik etmişti.

Bir dargın bir barışık devam eden birliktelikleri bitme noktasına gelse de çift zamanla sorunları aştı. Mutlu bir evlilik sürdüren ikili artık aşk haberleriyle gündeme geliyor.

Beren Saat, 47. yaşına giren eşi Kenan Doğulu'nun doğum gününü paylaştığı şu mesajla kutlamıştı: 'Seranatın bitince suya atlayalım mı? Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı? Plajda yalınayak evlenelim mi? Davetiye fotoğrafımızı su altında çekelim mi? Balayına Burning Man'e gidelim mi? En büyük roller coastera da binsek mi? Göl kenarında bir festival var acaba? İstanbul'a uçaklar inmiyormuş Jazz Festivaline mi gitsek? Bu gece burada çadırda mı kalsak? Albüm mü yapsak? Ben seni bana hayır demeyişlerin için sevdim en çok, iyi ki doğdun'

Kaynak: Hürriyet