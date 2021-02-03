Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e: Canım sevgilim
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Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e: Canım sevgilim

03.02.2021 16:52 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:57
Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e: Canım sevgilim

Aralarındaki buzları erittikten sonra daha fazla objektif karşısına geçmeye başlayan ünlü çift şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor.

Aralarındaki buzları erittikten sonra daha fazla objektif karşısına geçmeye başlayan ünlü çift şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor.

Beren Saat hem eşi Kenan Doğulu ile 9. tanışma yıldönümünü hem de yakın dostu Belçim Bilgin'in doğum günün kutlamıştı.

Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinden aşk dolu yeni pozlar gelmişti.

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile 9'uncu tanışma yıldo¨nu¨mu¨nu¨ paylaştığı fotoğraflar ve şu notla kutladı:

"Belçim bir yaş daha güzelleşmiş, hayat unutulmaz anılarımıza eklenecek iki gu¨n hediye etmişti bize kutlamak için.Yıllar önce bu gece; Belçim Bilgin ve Ayfer Dönmez gelip beni alıp Kenan'la ilk kez sohbet edeceğimiz ve birbirimizin numaralarını alacağımız partiye gitmeye 'Aykut'un doğum gününü kutlayacağız' diye ikna etmişti. Sonrası aşk, sonrası dostlardan kurulu aile...

Hayat hiç de kolay olmayan bir sınava aldı hepimizi ama kutlanması gerekenleri de unutmamalı. Magnetik organizasyonunuza nasıl teşekkür etsek az İrem Sent ve Selim Cançelik... Yeni yaşın en unutulmazlarından olsun canım Belçim, her şey hayallerinin ötesinde olsun. En sevdiğin şarkıları so¨yleyerek varlığını kutluyoruz Aykut Cömert, hisset titreşimlerimizi; eskitemediğimiz esprilerine attığımız kahkahalarımızı... 9. yılımız kutlu olsun oyun arkadaşım, hayat arkadaşım, stüdyo arkadaşım Kuincy!"

Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in paylaşımına 'Canım sevgilim seni seviyorum' notunu düştü.

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Kaynak: Hürriyet

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