Kenan Doğulu - Bumaya sözleri! 'Bumaya' şarkı sözleri nelerdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kenan Doğulu - Bumaya sözleri! 'Bumaya' şarkı sözleri nelerdir?

Kenan Doğulu - Bumaya sözleri! 'Bumaya' şarkı sözleri nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Kenan Doğulu - Bumaya şarkısı 20 Ağustos günü çıktı. Şarkı kısa sürede 670 bin izlenme ve 5 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kenan Doğulu - Bumaya şarkısı sözleri nelerdir? Bumaya şarkı sözleri nedir? İşte bilgiler...

Kenan Doğulu - Bumaya şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

KENAN DOĞULU - BUMAYA SÖZLERİ

Bir yol bulup tanışırız sanıyorsan

Gözünü aç bak olur inanırsan

Uslu durup egonu da bir yenersen

Yerini bulur yeterince dilersen

***** Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Sevene deli ne kelime

Yürünür bile ölümüne

Çilesi çok şakası yok

Sevi*ilir çölde bile

***** Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Cayana sataşıp arada

Derine dalarız o la la

(Tutar mı tutar mı tutar tutar mı tutar)

***** Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Gece kaçıyor sen ne soruyorsun

Formülü belli tutar mı tutar

Pozunu verip de ne duruyorsun

Kader elimizden tutar mı tutar Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

***** Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Tutar bu maya bu maya

Tutar bu maya

***** Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Eros bizi azıcık öne alırsa

Kıyak olurdu şu ocağı bir yaksa

Bir gün gelir ödeşiriz nasıl olsa

Veririz hakkını yes evelallah

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adem Murat Yücel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cimilli İbo İrem Derici Haluk Levent Kaan Yıldırım
Spor Mert Günok Abdullah Avcı Enner Valencia Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kenan Doğulu - Bumaya sözleri! 'Bumaya' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 10:16:12. #1.16#

title