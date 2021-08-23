Kenan Doğulu - Bumaya sözleri! 'Bumaya' şarkı sözleri nelerdir?
Kenan Doğulu - Bumaya şarkısı 20 Ağustos günü çıktı. Şarkı kısa sürede 670 bin izlenme ve 5 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kenan Doğulu - Bumaya şarkısı sözleri nelerdir? Bumaya şarkı sözleri nedir? İşte bilgiler...
Kenan Doğulu - Bumaya şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
KENAN DOĞULU - BUMAYA SÖZLERİ
Bir yol bulup tanışırız sanıyorsan
Gözünü aç bak olur inanırsan
Uslu durup egonu da bir yenersen
Yerini bulur yeterince dilersen
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Sevene deli ne kelime
Yürünür bile ölümüne
Çilesi çok şakası yok
Sevi*ilir çölde bile
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Cayana sataşıp arada
Derine dalarız o la la
(Tutar mı tutar mı tutar tutar mı tutar)
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Gece kaçıyor sen ne soruyorsun
Formülü belli tutar mı tutar
Pozunu verip de ne duruyorsun
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Tutar bu maya bu maya
Tutar bu maya
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Eros bizi azıcık öne alırsa
Kıyak olurdu şu ocağı bir yaksa
Bir gün gelir ödeşiriz nasıl olsa
Veririz hakkını yes evelallah