Kenan Doğulu - Bumaya sözleri! 'Bumaya' şarkı sözleri nelerdir?

Kenan Doğulu - Bumaya şarkısı 20 Ağustos günü çıktı. Şarkı kısa sürede 670 bin izlenme ve 5 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Kenan Doğulu - Bumaya şarkısı sözleri nelerdir? Bumaya şarkı sözleri nedir? İşte bilgiler...

Kenan Doğulu - Bumaya şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

KENAN DOĞULU - BUMAYA SÖZLERİ

Bir yol bulup tanışırız sanıyorsan

Gözünü aç bak olur inanırsan

Uslu durup egonu da bir yenersen

Yerini bulur yeterince dilersen

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Sevene deli ne kelime

Yürünür bile ölümüne

Çilesi çok şakası yok

Sevi*ilir çölde bile

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Cayana sataşıp arada

Derine dalarız o la la

(Tutar mı tutar mı tutar tutar mı tutar)

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Gece kaçıyor sen ne soruyorsun

Formülü belli tutar mı tutar

Pozunu verip de ne duruyorsun

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Tutar bu maya bu maya

Tutar bu maya

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Eros bizi azıcık öne alırsa

Kıyak olurdu şu ocağı bir yaksa

Bir gün gelir ödeşiriz nasıl olsa

Veririz hakkını yes evelallah