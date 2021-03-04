Kenafir ne demek? Kenafir anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kenafir, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kenafir ne demek? Kenafir anlamı ne? İşte, Kenafir kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Kenafir kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kenafir anlamı ne? Kenafir ne demek?

KENAFİR NE DEMEK?

Kenafir: Kötü niyet düşünen insanlar için dile getirilen bir kelime bakışlarından açık bir biçimde nefret akan insan anlamında kullanılır. Genel olarak bu tür insanlar sinsi olurken bu tür insanların bakışları her daim sert ve öfkeli olur