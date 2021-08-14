Ken Loach: Ünlü yönetmen, İngiltere İşçi Partisi'nden ihraç edildiğini duyurdu
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BBC

Ken Loach: Ünlü yönetmen, İngiltere İşçi Partisi'nden ihraç edildiğini duyurdu

Ken Loach: Ünlü yönetmen, İngiltere İşçi Partisi'nden ihraç edildiğini duyurdu
BBC - Haberler | Dünya

Sol eğilimli ünlü İngiliz yönetmen Ken Loach, "partiden ihraç edilen kişileri karşısına almadığı için", ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden ihraç edildiğini duyurdu.

Sol eğilimli ünlü İngiliz yönetmen Ken Loach, "partiden ihraç edilen kişileri karşısına almadığı için", ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden ihraç edildiğini duyurdu. Ken Loach, ihraç edilmesine kadar gelen süreci "cadı avı" olarak tanımladı.

Altın Palmiye ödüllü "Ben, Daniel Blake" filminin de aralarında olduğu, işçi sınıfının yaşam koşullarına odaklanan çok sayıda filme imza atan 85 yaşındaki Ken Loach, Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Loach, "İşçi Partisi yönetimi, halihazırda ihraç edilmiş olanları karşıma almadığım için sonunda partilerine uygun olmadığıma karar verdi. Peki... Bu temizlikte hedef alınan iyi arkadaş ve yoldaşlarımla olmaktan gururluyum. Bu gerçek bir cadı avı. Starmer ve kliği hiçbir zaman halkın partisini yönetmeyecek. Biz çokuz, onlar az. Dayanışmayla" mesajını paylaştı.

Geçtiğimiz yıl göreve gelen İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın, kendisinden önceki genel başkan Jeremy Corbyn'i destekleyen grupları "partiden dışladığı" yönündeki eleştiriler bir süredir gündemdeydi. Jeremy Corbyn'e yakın bine yakın kişinin partiden ihraç edildiği ileri sürülüyor.

Daha radikal bir sol hattı benimseyen Jeremy Corbyn'in parti üyeliği de, parti içinde Yahudi düşmanlığı ile ilgili yürütülen bir soruşturmada, geçtiğimiz yıl Ekim ayında askıya alınmıştı.

Ken Loach'un ihraç edilmesine sosyal medya üzerinden çok sayıda yorum ve eleştiri mesajı geldi.

İşçi Partisi Milletvekili Zarah Sultana, "İşçi Partisi'nin, İslamofobik açıklamalar yapan Trevor Phillips'e arka çıkıp, sanatıyla yoksulların sesi olan Ken Loach'u ihraç etmesi utanç verici" dedi.

Yunanistan'ın eski maliye bakanı Yanis Varoufakis, "Umarım bu uydurma bir haberdir. Eğer değilse, Keir Starmer'ın tek yaptığı İşçi Partisi'nin ruhunu dışamak, geride ruhsuz bir parti bırakmaktır. Blair ve diğer savaş suçlularının liderlik ettiğinden de kötü bir parti" dedi.

Loach daha önceden 1990'lı yıllarda Tony Blair'e tepki göstererek partiden ayrılmıştı. Corbyn'in liderliğe gelmesiyle tekrar partiye katılmıştı.

Keir Starmer, geçtiğimiz yıl Nisan ayı başında parti yönetimine seçilmişti. Parti içinde "merkez" bir çizgiyi savunan Starmer, kendisinden önceki Corbyn'i destekleyen çevrelerce "sağ bir siyaset benimsemekle" eleştiriliyor.

Ken Loach: Ünlü yönetmen, İngiltere İşçi Partisi'nden ihraç edildiğini duyurdu
BBC
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