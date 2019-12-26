Kemerburgaz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Ünitesi açıldı

26.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:35

Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kemerburgaz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Ünitesi düzenlenen törenle açıldı. Açılan merkezde sokak hayvanları iyileştirilerek, koruma altına alınacak.



Eyüpsultan Belediyesi tarafından hayvanları koruma altına almak ve bakımlarını sağlamak amacıyla Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği bitişiğinde bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Ünitesi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Ünitesi'nde kısırlaştırma, teşhis, tedavi sonrası bakım, ameliyat üniteleri yer alıyor. Rehabilitasyon ünitesi, sahipsiz hayvanların sorunlarının çözüme kavuşturulması ve hayvanların bakım, beslenme ile tedavi koşullarının iyileştirilmesi amacıyla birçok sokak hayvanına yuva olacak. Açılış konuşmalarının ardından Başkan Köken ve protokol üyeleri tesisi gezerek incelemelerde bulundu.



"Sokak hayvanlarına hizmet vermeye çalışıyoruz"



Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken açılışta yaptığı konuşmada, "Daha önce burada kediler için merkezimiz vardı. Köpeklerinde burada rehabilitasyonu, bekleme yerleri ve kısırlaştırma ünitesini açmış bulunduk. Aynı zamanda tedavi de olacaklar. Diğer ilçelerimiz maalesef sokak köpeklerini toplayıp bizim bölgelerimize atıyor. Bizlerde bu bölgelerde sokak hayvanlarına hizmet vermeye çalışıyoruz. Herkes bir şeyler söyleyebilir, herkes kendine göre bu işten şov yapmak isteyebilir. Biz şov değil hizmet peşindeyiz. Bu canlılarda bize emanet. Burada imkanlarımız ölçüsünde onlara en iyi şekilde hizmet verme arzusuyla burayı açtık. Hayırlı uğurlu olsun, veteriner arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.



"Kedi polikliniği ve kuşlar için yer yaptık"



Yaralı ve hasta hayvanlarla ilgili çok talep aldıklarını söyleyen Eyüpsultan Belediyesi Veteriner Başhekimi Gökhan Karadağ, "Yaralı ve hasta hayvanlarla ilgili çok talep alıyoruz. Bununla ilgili müthiş yoğunluğumuz var. Burayı iki bölüm olarak planladık. Birinci bölümde muayene ve tedavi bölümü yani enfeksiyon, ameliyat sonrası ve karantinadır. Yavrulu annelerin yatırılacağı kedi polikliniği ve kuşlar için yer yaptık. İkinci bölüm olarak da çok daha geniş ve donanımlı iki tane de ameliyathane yaptık. Ayrıca köpeklerimiz içinde yatacağı köpek polikliniği inşaatımıza da burada başladık. Oda çok kısa zaman içinde faaliyete girecektir" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA