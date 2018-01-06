Kemer'de Şoförlere Eğitim Verildi

Kemer ilçesinde, otobüs, minibüs ve taksi şoförlerine yönelik kişisel gelişim ile iletişim semineri düzenlendi.



Kemer Belediyesi ve Kemer Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğiyle Beldibi Mahallesi'nde bir otelde gerçekleştirilen seminere, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemer Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Tıraş, ilçede minibüs, otobüs, taksi ve taşımacılık yapan şoför esnafı katıldı.



Seminerde şoförlere, giyim, davranış ve iletişim konularında bilgiler verildi.



Belediye Başkanı Gül, yaptığı konuşmada, 2009'dan beri belediye personeline kişisel gelişim ve iletişim eğitimleri verdirdiklerini belirterek, bu eğitimleri sadece belediyeyle sınırlı tutmadıklarını söyledi.



Gül, seminerin bu yıl üçüncüsünü yaptıklarını ifade ederek, ilk seminere 330, ikinci seminere 464 kişinin katıldığını, bu sene ise bin 500 civarında şoföre eğitim verileceğini kaydetti.



Şoförlere verilen eğitimlerin turizme de büyük katkısı olduğunu anlatan Gül, "Turist hava alanına indikten sonra ilk gördüğü insan şoför oluyor. Onun için şoförlerin önemi büyük. Giyinme, davranış, selamlaşma gibi konularda bilgiler almaları önemli. Seyehat acentelerine bakıldığında Kemer'in artık taşımacılık konusunda bir adım öne geçtiğini görüyoruz." diye konuştu.