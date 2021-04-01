Kemer'de dereler ıslah ediliyor
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Kemer'de dereler ıslah ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kemer'de dereler ıslah ediliyor

Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi Sarıören mevkisinde önceki aylarda meydana gelen su ve sel baskını sonrası sorunun giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi Sarıören mevkisinde önceki aylarda meydana gelen su ve sel baskını sonrası sorunun giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kemer Belediyesi ekipleri, kış aylarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla 5143 sokakta, dere ıslah çalışmaları kapsamında 60 metre açık kanal yapıyor. Birçok hanede yaşanan sel ve su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmaların 1 hafta içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Çamyuva mahallesinde geçtiğimiz aylarda şiddetli yağışlar nedeniyle su ve sel baskınları olduğunu ve birçok evde maddi hasar meydan geldiğini hatırlatarak, " Yaşanan mağduriyetin giderilmesi adına Kemer Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü desteği verdik. Halkımızdan gelen çözüm taleplerini anında değerlendirdik. Yaptığımız incelemeler sonrası dere ıslah çalışmalarını hızlı bir şekilde başlattık. En geç 1 hafta içerisinde buradaki ıslah çalışmalarını tamamlayacağız ve su baskınlarının önüne geçeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu. - ANTALYA

Kemer'de dereler ıslah ediliyor
Kemer'de dereler ıslah ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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