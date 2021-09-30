Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın kimdir, kaç yaşında?

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde okul ziyaretlerinde bulunan Kaymakam M. Faruk Saygın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde (ÇPAL) girdiği sınıfta kendisine "hoş geldiniz" diyen ve elini uzatan öğretmeni "Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle" diyerek sınıftan kovduğu iddia edildi. Peki, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın kimdir?

KEMALPAŞA KAYMAKAMI MEHMET FARUK SAYGIN KİMDİR?

Bursa'da 1993 yılında doğdu. İlk ve ortaöğrenimi Bursa'da tamamlayan Kaymakam Saygın, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümündenmezun oldu.

2018 yılında 106. dönem Kaymakamı olarak Bursa Valiliğinde Mülki İdare Amirliğine intisap etti. 2020-2021 yıllarında Konya - Emirgazi Kaymakamı olarak görev yaptı. Kaymakam Saygın, 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, 19.08.2021 tarihli ve 2021/142 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Kemalpaşa Kaymakamlığına atanmıştır. Aynı zamanda Artvin Vali Yardımcısı V. olarak görevlendirilmiştir.

KEMALPAŞA KAYMAKAMI MEHMET FARUK SAYGIN TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK GÖREVLER:

1. SARP SINIR KAPISI MÜLKi İDARE AMİRLİĞİ

2. TİCARET BAKANLIĞI Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

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3. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

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4. VALİ TARAFINDAN VERİLECEK DİĞER İŞ VE İŞLEMLER

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