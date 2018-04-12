Kemalpaşa'da Yaz Kursları Başladı

Kemalpaşa Belediyesi tarafından yaz dönemi boyunca devam edecek olan mesleki ve kültürel kurslar yoğun ilgi görüyor.

Kemalpaşa Belediyesi, yaz dönemi boyunca devam edecek olan kurslar için başvuru almaya başladı. İlk olarak diksiyon, işaret dili, Arapça, bağlama, doğalgaz ve katı yakıt kalorifer ateşliği ile lise mezunları için destekleme kursu açan Kemalpaşa Belediyesi şimdi ise kültür, sanat, spor ve mesleki alanda 40 dalda kurs açıyor.

Vatandaşlardan gelen kurs taleplerini değerlendiren Kemalpaşa Belediyesi, açılacak kurslarda, Kemalpaşalı vatandaşların isteklerini ve önceliğini her zaman göz önünde bulunduruyor.

15 Temmuz Kültür Merkezinde 7'den 70'e bütün vatandaşlara yönelik açılan kurslar büyük ilgi görüyor. Hafta sonu ve hafta içi akşam programları ile diksiyon, drama, bağlama, işaret dili, ney, kültür kursları, üniversite hazırlık, okul takviye ve fitness gibi kurslar açan belediye, mesleki olarak da aşçılık, pastacılık, dikiş-nakış, halı dokumacılığı başta olmak üzere eğitimin her alanına katkıda bulunmaya devam ediyor.

"Kursların tamamı ücretsiz"

Kültür, sanat, spor ve mesleki alanda kurs açtıklarını ve kurslarını tamamen ücretsiz olduğunu belirten Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, "Kemalpaşa'da hem eğitime yüzde 100 destek veriyor, hem de imkanlarımız dahilinde vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için eğitim programları düzenliyoruz" dedi.

Toplumun kültür düzeyini yükseltmek, kişilerin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek, bilgi, beceri kazandırmak, kültürel değerleri korumak, yaşatmak, yaygınlaştırmak amacıyla birçok olanda kurs açtıklarını ifade eden Başkan Uğurlu, "Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere Kemalpaşalıları ihmal etmemeye özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerine göre çalışma yaparak, kültürel ve sanatsal aktivitelere de önem veriyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR