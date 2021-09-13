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Kemalpaşa Belediyesi, Ören Mahallesi'ne yeni bir kütüphane kazandırıyor

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Kemalpaşa Belediyesi, Ören Mahallesi'ne yeni bir kütüphane kazandırıyor

Kemalpaşa Belediyesi, İzmir Kitap Gönüllüleri Temsilcisi Mesut Tim'in işbirliğinde, 16 Mayıs 2001 yılında görev dönüşü bindiği uçağın düşmesiyle Malatya'da şehit olan Yüzbaşı Hakan Bizrenli'nin adının yaşatılacağı kütüphanenin açılışını Ören Mahallesi'nde gerçekleştirecek.

YÜZBAŞI HAKAN BİZRENLİ'NİN ADI YAŞATILACAK

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, geçtiğimiz mart ayında Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in isminin yaşatıldığı kütüphanenin açılışını Bağyurdu Mahallesi'nde haziran ayında gerçekleştirmişti. İlçede devam eden kütüphane seferberliği kapsamında, ikincisi Ören'de açılacak olan kütüphanede, 2001 yılında şehit olan Yüzbaşı Hakan Bizrenli'nin adı yaşatılacak. Tüm demirbaş malzemelerinin Kemalpaşa Belediyesi tarafından karşılandığı kütüphanede; 4 bin kitabın yanı sıra, yetişkinler ve çocuklar için ayrı bölümler yer alacak. Kütüphanede, Atatürk kitapları, Dil bilim kitapları, yerli ve yabancı romanlar, şiir kitabı gibi türlerin dışında akıl-zekâ oyunları da bulunuyor. Çocukların zihinsel gelişimi için birçok alternatifin bulunacağı kütüphane hem yetişkinler hem de çocuklar için mahallenin önemli sosyal merkezlerinden biri olacak.

AÇILIŞ KURDELESİNİ BAŞKAN KARAKAYALI KESECEK

Eylül ayından itibaren yapımına başlanılan kütüphanenin çalışmalarında sona gelindi.

Türkiye genelinde 46'nci şubesi İzkitap tarafından Ören Mahallesi'nde faaliyete geçirilecek kütüphanenin açılışı, 15 Eylül Çarşamba günü 15.30'da gerçekleştirilecek. Açılışının Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı tarafından gerçekleştirileceği törende keman ve Türk Sanat Müziği dinletisi de yer alacak.

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