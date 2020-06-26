Kemalpaşa Belediyesi'nden Kadir Amca duyarlılığı Kemalpaşa'da yaşayan 75 yaşındaki Kadir Acar ve 'Huntington' hastası iki çocuğuna, Kemalpaşa Belediyesi tarafından yardım eli uzatıldı.

Geçtiğimiz hafta, ulusal basın ve sosyal medya'da, yaşadıkları sağlık sorunları ile gündeme gelen 75 yaşındakiKadir Acar ve Huntington hastası iki çocuğuna, Kemalpaşa Belediyesi duyarsız kalmadı. Tedavisi için, İstanbul'da bulunanBaşakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gitmesi gereken, ancak ulaşım zorluğu yaşayan aile, Kemalpaşa Belediyesi'nin tahsis ettiği araç ve şöför ile İstanbul'a gönderildi.

Eşini de 10 yıl önce Huntington hastalığından kaybeden Kadir Acar'ın (75) çocuklarından, fabrikada çalışan oğlu Fatih Acar ile kızı Sibel Akçay'a da, Huntington hastalığı teşhisi konulmuştu. Acar ailesinin durumunu gündemine alan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, tedavi için gerekli desteğin başlatılması talimatını verdi. Konuyla hızlı bir şekilde ilgilenen Kemalpaşa Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, bünyesinde bulunan bir araç ile Acar ailesinin, tedaviye başlanmak üzere İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ulaşımını sağladı. Baba Kadir Acar, yapılan destekten dolayı çok mutlu olduğunu, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'ya şükranlarını sunduğunu belirtti..

Kaynak: Bültenler