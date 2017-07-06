Kemal Uçar 'Hadi Be' Dedirtti

Hayli keyifli anların yaşandığı 'Hadi Be' canlı yayınında Kemal Uçar, Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtladı.

SÜREKLİ TAKIM ELBİSEYLE GEZİYORUM

Günlük hayatında sürekli takım elbiseyle gezdiğini ve bu durumun kendisine babasından geçtiğini söyleyen Kemal Uçar"Günlük hayatımda da sürekli takım elbiseyle geziyorum. Benim babam mahallede arkadaşlarıyla okey oynamaya giderken bile kravat takıyor. Bu alışkanlık bana babamdan geçti. Takım elbisesiz sokağa çıkmam" dedi.

ANNEME DUA OKUTUYORUM

Nazara çok inandığını ancak ritüelleri olmadığını, onun yerine dua okuttuğunu söyleyen Kemal Uçar"Nazara çok inanıyorum ve nazar değmemesi için ritüellerim var. Kesinlikle kurşun döktürmem, ama anneme ve hacı anneanneme dua okutuyorum sürekli" dedi.

GALATA ŞARKISINDA AĞLADIM

Müslüm Gürses şarkılarını çok sevdiğini ancak Halil Sezai'nin de Galata şarkısında ağladığını söyleyen Kemal Uçar"Müslüm Gürses'i dinlemeyi çok seviyorum ama bir ara ruh halimden dolayı şarkı dinlerken Halil Sezai'nin Galata şarkısında ağlamıştım. Bir de Rock 2 filmini izlediğimde çok ağlamıştım" dedi.

HAYALİM OYUNCULUK DEĞİL SUNUCULUKTU

Oyunculuk mesleğinde kazandığı parayla başka bir iş yapmak istemediğini çocukluk hayalinin sunuculuk olduğunu söyleyen KemalUçar"Bu sektörde kazandığım parayla bir şey yapmak benim için önemli değil ama çocukluktan buyana en büyük hayalim oyunculuk değil sunuculuk yapmaktı" dedi.

FANATİK ADANA DEMİRSPORLUYUM

Fanatik Adana Demirsporlu olduğunu ve Adanaspor'un renkleri olan turuncu beyazı yan yana getirmemeye çalıştığını söyleyen Kemal Uçar" Ben Adana'lıyım ve fanatik Adana Demirsporluyum. Turuncu beyaz Adanaspor'un renkleri ve ne olursa olsun yan yana getirmem." dedi.