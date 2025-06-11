Kemal Sunal, Şener Şen ve İlyas Salman'ın birlikte rol aldığı toplam kaç sinema filmi vardır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Kemal Sunal, Şener Şen ve İlyas Salman'ın birlikte rol aldığı toplam kaç sinema filmi vardır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

KEMAL SUNAL, ŞENER ŞEN VE İLYAS SALMAN'IN BİRLİKTE ROL ALDIĞI TOPLAM KAÇ SİNEMA FİLMİ VARDIR?

A: 3

B: 2

C: 1

D: 0

Cevap : B