Kemal Sunal, Şener Şen ve İlyas Salman'ın birlikte rol aldığı toplam kaç sinema filmi vardır?

Kemal Sunal, Şener Şen ve İlyas Salman'ın birlikte rol aldığı toplam kaç sinema filmi vardır?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Kemal Sunal, Şener Şen ve İlyas Salman'ın birlikte rol aldığı toplam kaç sinema filmi vardır? sorusu cevabı ne?

Kemal Sunal, Şener Şen ve İlyas Salman'ın birlikte rol aldığı toplam kaç sinema filmi vardır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Kemal Sunal, Şener Şen ve İlyas Salman'ın birlikte rol aldığı toplam kaç sinema filmi vardır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

KEMAL SUNAL, ŞENER ŞEN VE İLYAS SALMAN'IN BİRLİKTE ROL ALDIĞI TOPLAM KAÇ SİNEMA FİLMİ VARDIR?

A: 3

B: 2

C: 1

D: 0

Cevap : B

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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