Kılıçdaroğlu'nun TÜİK baskını akıllara Yeşilçam'ın efsane repliğini getirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu'nun TÜİK baskını akıllara Yeşilçam'ın efsane repliğini getirdi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen TÜİK'e giderek bilgi almak istedi. Randevusu olmadığı gerekçesi ile içeri alınmayan Kılıçdaroğlu, bina önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi Cüneyt Arkın'ın "Ben Kemal geliyorum" repliğini akıllara getirdi.

Bugün bilgi almak için TÜİK'e gitmek istediğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" ifadelerinin yer aldığı tweet'inden sonra tam belirttiği saatte TÜİK'in Ankara binası önünde hazır bulundu.

İÇERİ ALINMAYINCA BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Randevusu olmadığı gerekçesi ile içeri alınmayan Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen kalabalık basın ordusuna kapı önünde açıklamalarda bulundu.

"Böylesine bir tabloyu cumhuriyet tarihinde görmedik." diyen CHP lideri, "Burası enflasyon oranlarını açıklıyor. Aylık 3,51 yıllık 21. Bu rakamlar güven vermiyor. Eğer TÜİK rakamları küçültüyorsa memura daha az vereceğim, emekliye daha az vereceğim, işçiye daha az vereceğim. Bu anlama geliyor. Haklarını savunmayacaksam ben neden siyaset yapıyorum." ifadelerini kullandı.

"BEN KEMAL, GELİYORUM" REPLİĞİ GÜNDEM OLDU

Kılıçdaroğlu'nun TÜİK ziyareti ve sonrasında yaşanılanlar akıllara 1976 yılında çekilen "Hınç" filminden bir sahneyi akıllara getirdi. Filmde Cüneyt Arkın'ın "Ben Kemal geliyorum" repliğinin yer aldığı video, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı

Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı

 Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen sosyal medyadan TÜİK'e seslendi: Geliyorum, haberiniz olsun

Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen sosyal medyadan TÜİK'e seslendi: Geliyorum, haberiniz olsun

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title