Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu: Akşam yemeğine gelmeyeceğini söylemezse çok kızıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Youtube'da Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Selvi Kılıçdaroğlu, eşinin akşam evde yemek yemeyeceğini söylemediği zaman çok kızdığını anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Armağan Çağlayan'ın hazırlayıp sunduğu Gör Beni programında, eşi Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"YEMEĞE GELEMEYECEĞİNİ SÖYLEMEZSE ÇOK KIZARIM"

Lider eşi olmanın "dikkat etmeyi" gerektirdiğini ifade eden Selvi Hanım, eşi Kemal Kılıçdaroğlu'nun akşam yemeğine gelemeyeceğini söylemediği zaman çok kızdığını aktardı.

"BAMYA SEVDİĞİNİ 40 YIL SONRA ÖĞRENDİM"

Eşinin bamya yemeğini sevdiğini ancak kendisinin sevmediğini söyleyen Selvi Kılıçdaroğlu, "40 seneden sonra bamya sevdiğini öğrendim, şaşırdım. Bamyayı ben pek yemem. Çok da evde pişirdiğim bir şey değil. Ama son iki senedir onun için bamya yapıyorum" dedi.

"LİNÇ GİRİŞİMİNİN OLDUĞU GÜN ÇOK ÜZÜLDÜM"

CHP Lideri Kılıçdaoğlu'na Ankara, Çubuk'ta linç girişimi yapıldığı günün hatırlatılması üzerine Selvi Hanım, o gün çok üzüldüğünü belirtti.

Hayalindeki mesleğin "gazetecilik" olduğunu ifade eden Selvi Hanım, ev işlerine haftada bir gelen yardımcıyla yaptığını, yemeklerini ise bizzat kendi elleriyle hazırladığını açıkladı.