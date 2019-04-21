Kemal Kılıçdaroğlu'na Yumruk Atan Saldırganın Kimliği Ortaya Çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesi sırasında yapılan saldırıya ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin adının Akkuzulu Köyü'nden Osman Sarıgün olduğu belirlendi. Saldırıdan sonra kaçan Sarıgün, jandarma ve polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kılıçdaroğlu'na Çubuk'un Akkuzulu Köyü'nde yapılan saldırıyla ilgili soruşturmayı Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı yürütüyor. Görüntüler üzerinden yapılan inceleme sonucunda 6 saldırganın kimliği belirlendi. Bu kapsamda yumruk atan kişinin Akkuzulu Köyü'nde çiftçilik yapan Osman Sarıgün olduğu tespit edildi. Bizzat Çubuk Kaymakamı'nın köyde şüphelilerin yakalanması çalışmalarını yürüttüğü belirtilirken, saldırgan Sarıgün'ün kaçtığı dile getirildi. Ankara Emniyeti'nin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise olaydan önce sosyal medyadan saldırı için çağrı yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Ankara Valiliği ise şehit cenazesinde yeterli güvenlik önlemi alınmamasıyla ilgili idari soruşturma başlattı.

KILIÇDAROĞLU'NA ŞEHİT CENAZESİNDE SALDIRI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından saldırıya uğradı. Güvenlik tedbiri kapsamında çevredeki bir evde tutulan Kılıçdaroğlu, bir süre sonra zırhlı araçla evden çıkarıldı.

GÖZALTI İŞLEMİ YAPILACAK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan saldırı sonrası "Terör ve organize saldırı" soruşturması başlatırken, 6 saldırganın kimliğinin belirlendi, gözaltı işlemi yapılacak.

KÖYLÜLER YAŞANANLARI ANLATTI

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşanan olayları köylüler anlattı. Yaptıkları açıklamada, "Bunlar bu köylü değil, yabancı" dedi. Başka bir köylü ise, "Bunu yapan bu köylü değil. Provakasyon yapıyorlar. Bursası şehit evi, şehde saygı gösterilecekse dua edilecek. Yazık değil mi" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ GÖK: ARBEDEDE HEPİMİZ BİR YERE SAVRULDUK

CHP'li Levent Gök, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin, "Yaşanan arbedede hepimiz bir yere savrulduk. Kemal bey iyi, güvenli bir yere alındı. Soğukkanlı olmalıyız. Genel başkanımız bir açıklama yapacaktır" dedi.

ANKARA VALİLİĞİ: YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Ankara Valiliği, Kılıçdaroğlu'na saldırı olayıyla ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, "Çubuk ilçemizde icra edilen şehit cenazesi töreninde CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik müessif protesto eyleminin önlenmesine yönelik gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.

VALİ ŞAHİN: HERHANGİ BİR GÜVENLİK SORUNU YOK

Ankara Valisi Vasip Şahin, NTV canlı yayınında "Gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Herhangi bir güvenlik sorunu yok. Bu konuyla ilgili sorumlular hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Kılıçdaroğlu ile arkadaşlarımız temas halinde" diye konuştu.

CHP'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

CHP'de olağanüstü toplantı çağrısı yapılarak CHP'li yönetici ve vekiller Ankara'ya çağrıldı. Önce MYK ardından olağanüstü grup toplantısı yapılacak.