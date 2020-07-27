Kemal Doğulu, 'Kasma' ile geri döndü Kemal Doğulu, yaklaşık 3 yıl aradan sonra 'Kasma' isimli yeni şarkısı ve klibini Alim Yapım etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu

Yapımcılığını Kadir Doğulu'nun üstlendiği sözü ve müziği Erol Özdamar'a, düzenlemesi Semih Gönder'e ait olan 'Kasma' isimli tekli çalışmasının klibi ise Aslıhan Altındağ yönetmenliğinde çekildi.

'İNSANLARIN BEĞENECEĞİNİ UMUYORUM'

Kemal Doğulu, Jüri üyesi olduğu Doya Doya Moda isimli yarışma programında ilk kez seslendirdiği ve sosyal medyada en çok aranan şarkı olan Kasma ile ilgili, "Uzun zaman sonra inandığım ve sevdiğim ilk şarkı. İnsanların da beğeneceğini umuyorum ki gidişat o yönde" dedi.





Kaynak: Snob Magazin