Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı? Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı?
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Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı? Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı?

13.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:16
Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı? Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı?

Yarışmada bir süredir jüri üyeliğini sürdüren Kemal Doğulu, Doya Doya Moda'nın yayınlanan son fragmanında yarışmaya veda edeceğini duyurdu. Programda artık yer almayacağını açıklayan Kemal Doğulu, Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı?

Yarışmada bir süredir jüri üyeliğini sürdüren Kemal Doğulu, Doya Doya Moda'nın yayınlanan son fragmanında yarışmaya veda edeceğini duyurdu. Programda artık yer almayacağını açıklayan Kemal Doğulu, Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı? İşte detaylar haberimizde...

KEMAL DOĞULU DOYA DOYA MODA'DAN NEDEN AYRILDI?

Kemal Doğulu, yeni projesi nedeniyle yarışmadan ayrılma kararı aldı. Doğulu ayrılık haberini şu sözlerle duyurdu: "Üzülerek bu koltuktan feragat ediyorum. Buradan ayrılmak üzüyor beni elbette ama daha iyi bir şey yapmak için ayrılıyorum. Güzel projelerle çıkacağım tekrar karşınıza."

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan dijital kanalı Exxen'de yer alacak Kemal Doğulu, yeni projesini sosyal medyadan duyurdu.

"Kemal Doğulu ile Büyük Değişim programıyla Exxen'de yer alacak olan Kemal Doğulu, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı? Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan neden ayrıldı?
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