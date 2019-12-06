Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi Filmi
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Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi Filmi

Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

06.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:58
Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi Filmi

Filmde, 1800'lü yıllarda yaşamış dünyanın en ünlü kanun kaçaklarından olan Ned Kelly'nin hayatı konu ediliyor. Peter Carey’nin Booker ödüllü romanından beyaz perdeye uyarlanan filmin koltuğunda Justin Kurzel oturuyor.

Yönetmen: Justin Kurzel

Senaryo: Peter Carey, Shaun Grant

Oyuncular: George MacKay, Essie Davis, , Orlando Schwerdt, Thomasin McKenzie, Sean Keenan, Earl Cave , Marlon Williams, Louis Hewison, Charlie Hunnam, Russell Crowe, James Ao, Sarah Bedak, Josephine Blazier, Amy Christian , Jacob Collins-Levy, Harry Greenwood, Claudia Karvan, Markella Kavenagh, Will McNeill, Jillian Nguyen

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: True History of the Kelly Gang

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Avustralya, İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 124 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 20.03.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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