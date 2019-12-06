Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi Filmi
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Filmde, 1800'lü yıllarda yaşamış dünyanın en ünlü kanun kaçaklarından olan Ned Kelly'nin hayatı konu ediliyor. Peter Carey’nin Booker ödüllü romanından beyaz perdeye uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda Justin Kurzel oturuyor.
Yönetmen: Justin Kurzel
Senaryo: Peter Carey, Shaun Grant
Oyuncular: George MacKay, Essie Davis, Nicholas Hoult, Orlando Schwerdt, Thomasin McKenzie, Sean Keenan, Earl Cave , Marlon Williams, Louis Hewison, Charlie Hunnam, Russell Crowe, James Ao, Sarah Bedak, Josephine Blazier, Amy Christian , Jacob Collins-Levy, Harry Greenwood, Claudia Karvan, Markella Kavenagh, Will McNeill, Jillian Nguyen
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: True History of the Kelly Gang
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Avustralya, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 124 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 20.03.2020
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