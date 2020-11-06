Kelkit Vadisi'nde sis denizi oluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kelkit Vadisi'nde sis denizi oluştu

06.11.2020 10:18 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:23

Kelkit Vadisi'nde sis denizi oluştu Sivas'ta Kelkit Vadisi'nde oluşan sis denizi görenleri kendine hayran bıraktı Sivas'ta Kelkit Vadisi'nde oluşan sis denizi görenleri kendine hayran bıraktı.

Kelkit Vadisi'nde sis denizi oluştu

Sivas'ta Kelkit Vadisi'nde oluşan sis denizi görenleri kendine hayran bıraktı

SİVAS - Sivas'ta Kelkit Vadisi'nde oluşan sis denizi görenleri kendine hayran bıraktı.

Geçtiğimiz gün Sivas'ın Suşehri ilçe merkezinde oluşan sis denizi görenlerin dikkatini çekti. Hava sıcaklığının oldukça düştüğü sabah saatlerinde ilçe merkezi üzerinde oluşan sis denizi adeta vadiyi görünmez hale getirdi. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler dikkatli seyrederken vatandaşlar ise sisin görüntüsüne hayran kaldı. Bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kelkit Vadisi'nde sis denizi oluştu
Kelkit Vadisi'nde sis denizi oluştu
Kelkit Vadisi'nde sis denizi oluştu
Kelkit Vadisi'nde sis denizi oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NEVZAT YÜCEL

İlgili Haberler

Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem; İzmir'de yıkıma neden oldu (2)
Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem; İzmir'de yıkıma neden oldu (2)
Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem; İzmir'de yıkıma neden oldu (3)
Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde deprem; İzmir'de yıkıma neden oldu (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Yıldız Tilbe Türkan Şoray Demet Akalın İzzet Yıldızhan
Spor Ali Koç Gökhan Töre Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım Deprem Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kelkit Vadisi'nde sis denizi oluştu - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 10:23:05. #1.15#
title