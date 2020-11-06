Kelkit Vadisi'nde sis denizi oluştu

Kelkit Vadisi'nde sis denizi oluştu Sivas'ta Kelkit Vadisi'nde oluşan sis denizi görenleri kendine hayran bıraktı Sivas'ta Kelkit Vadisi'nde oluşan sis denizi görenleri kendine hayran bıraktı.

Kelkit Vadisi'nde sis denizi oluştu

Sivas'ta Kelkit Vadisi'nde oluşan sis denizi görenleri kendine hayran bıraktı

SİVAS - Sivas'ta Kelkit Vadisi'nde oluşan sis denizi görenleri kendine hayran bıraktı.

Geçtiğimiz gün Sivas'ın Suşehri ilçe merkezinde oluşan sis denizi görenlerin dikkatini çekti. Hava sıcaklığının oldukça düştüğü sabah saatlerinde ilçe merkezi üzerinde oluşan sis denizi adeta vadiyi görünmez hale getirdi. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler dikkatli seyrederken vatandaşlar ise sisin görüntüsüne hayran kaldı. Bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NEVZAT YÜCEL