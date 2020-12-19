Kelime Oyunu rekora koşuyor...
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Kelime Oyunu rekora koşuyor...

19.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:37
Kelime Oyunu rekora koşuyor...

Ali İhsan Varol'un başarılı sunumuyla ekrana gelen, bilginin, yarışmanın ve keyifli sohbetin adresi olan Kelime Oyunu ekrana gelecek 800. bölümü ile farkını bir kez daha ortaya koydu.

Ali İhsan Varol'un başarılı sunumuyla ekrana gelen, bilginin, yarışmanın ve keyifli sohbetin adresi olan Kelime Oyunu ekrana gelecek 800. bölümü ile farkını bir kez daha ortaya koydu.

Hafta içi her gün saat 19.45'de izleyicisi buluşan programın 800. bölümü haftanın finali olarak ekrana gelecek.

Programın Cumartesi günü ekrana gelecek olan 800. bölümünde Begüm Hanım, Ayla Hanım, Didem Hanım, Ayşe Hanım ve Seda Hanım yarışacak.

Kelime Oyunu yeni bölümleri ile saat 19.45'de teve2'de...

Kaynak: Hürriyet

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