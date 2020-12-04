Kelime Oyunu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kelime Oyunu yarışmasına başvuru nasıl yapılır?

Kelime Oyunu yarışması yeni sezonda hafta içi her gün teve2 ekranlarına geliyor. Peki Kelime Oyunu yarışma programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi? Kelime Oyunu yarışmasına başvuru nasıl yapılır?