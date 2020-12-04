Kelime Oyunu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kelime Oyunu yarışmasına başvuru nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kelime Oyunu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kelime Oyunu yarışmasına başvuru nasıl yapılır?

04.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 04.12.2020 12:36
Kelime Oyunu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kelime Oyunu yarışmasına başvuru nasıl yapılır?

Kelime Oyunu yarışması yeni sezonda hafta içi her gün teve2 ekranlarına geliyor. Peki Kelime Oyunu yarışma programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi? Kelime Oyunu yarışmasına başvuru nasıl yapılır?

Heyecanla beklenen kelime yarışması Kelime Oyunu hafta içi her gün yayınlanıyor. Peki Kelime Oyunu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Kelime Oyunu sunucusu kim? Ali İhsan Varol kimdir?

KELİME OYUNU NEDİR?

Kelime Oyunu, sunuculuğunu Ali İhsan Varol'un yaptığı, sırasıyla Kanal 1, Bloomberg HT, Show TV, FOX ve şimdi teve2'de yayınlanan yarışma programı.

İlk kez yayınlandığı 5 Ocak 2009'dan beri, Ağustos-Aralık 2011 arasında sunuculuğunu yine Ali İhsan Varol'un yaptığı Doğru mu Yanlış mı? adlı bilgi yarışmasının yayınlandığı dönem hariç yayınlanmıştır.

KELİME OYUNU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Kelime Oyunu, hafta içi her gün 19.45'te teve2'de.

KELİME OYUNU HANGİ KANALDA?

Kelime Oyunu yeni bölümleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 19:45 'de Teve2 kanalında yayınlanıyor.

KELİME OYUNU YARIŞMASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kelime Oyunu programına başvuru yapmak için teve2 'nin resmi web sitesindeki başvuru formunu doldurabilirsiniz.

KELİME OYUNU YARIŞMASI BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

İlgili Haberler

Fıkıh nedir? Fıkıh ne demek? Fıkıh TDK kelime anlamı nedir?
Fıkıh nedir? Fıkıh ne demek? Fıkıh TDK kelime anlamı nedir?
Fetanet ne demek? Fetanet nedir? Fetanet TDK kelime anlamı
Fetanet ne demek? Fetanet nedir? Fetanet TDK kelime anlamı
İndirimli elektrik nedir? İndirimli elektrik son başvuru ne zaman? İndirimli elektrik başvurusu nasıl yapılır?
İndirimli elektrik nedir? İndirimli elektrik son başvuru ne zaman? İndirimli elektrik başvurusu nasıl yapılır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin İrem Derici Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Caner Erkin Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Uefa İzmir Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kelime Oyunu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kelime Oyunu yarışmasına başvuru nasıl yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 12:44:14. #1.15#
title