Kelime Oyunu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kelime Oyunu yarışmasına başvuru nasıl yapılır?
Kelime Oyunu yarışması yeni sezonda hafta içi her gün teve2 ekranlarına geliyor. Peki Kelime Oyunu yarışma programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi? Kelime Oyunu yarışmasına başvuru nasıl yapılır?
Heyecanla beklenen kelime yarışması Kelime Oyunu hafta içi her gün yayınlanıyor. Peki Kelime Oyunu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Kelime Oyunu sunucusu kim? Ali İhsan Varol kimdir?
KELİME OYUNU NEDİR?
Kelime Oyunu, sunuculuğunu Ali İhsan Varol'un yaptığı, sırasıyla Kanal 1, Bloomberg HT, Show TV, FOX ve şimdi teve2'de yayınlanan yarışma programı.
İlk kez yayınlandığı 5 Ocak 2009'dan beri, Ağustos-Aralık 2011 arasında sunuculuğunu yine Ali İhsan Varol'un yaptığı Doğru mu Yanlış mı? adlı bilgi yarışmasının yayınlandığı dönem hariç yayınlanmıştır.
KELİME OYUNU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Kelime Oyunu, hafta içi her gün 19.45'te teve2'de.
KELİME OYUNU HANGİ KANALDA?
Kelime Oyunu yeni bölümleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 19:45 'de Teve2 kanalında yayınlanıyor.
KELİME OYUNU YARIŞMASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Kelime Oyunu programına başvuru yapmak için teve2 'nin resmi web sitesindeki başvuru formunu doldurabilirsiniz.