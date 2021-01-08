Kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü (2)
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Kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü (2)

08.01.2021 12:58 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:03
Kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü (2)

'SENİ DE ÇOCUKLARI DA VURACAĞIM'Antalya'da, ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce döven eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile vurup öldüren Melek İpek, ilk ifadesinde olayı detaylarıyla anlattı.

'SENİ DE ÇOCUKLARI DA VURACAĞIM'

Antalya'da, ellerini kelepçeleyip kendisini çıplak halde saatlerce döven eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile vurup öldüren Melek İpek, ilk ifadesinde olayı detaylarıyla anlattı. Melek İpek ifadesinde, 12 yıllık evliliği boyunca şiddet gördüğünü belirterek, "Dün gece beni çırılçıplak soydu, elime kelepçe takıp dövdü, banyoda tecavüz etti. Sabaha kadar dövdükten sonra evden ayrıldı. Evden ayrılırken eline tüfeği alarak, 'Hepinizi vuracağım, seni de çocukları da vuracağım' dedi. Elindeki tüfekle eve ateş etti. Daha sonra ayrıldı. Saat 08.00 gibi döndüğünde, elimde tüfekle evin kapısında bekliyordum. 'Gelme bu eve, defol git' dedim. Aramızda arbede çıktı. Arbede sırasında tüfek ateş alınca vuruldu" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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