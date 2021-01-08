Kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü
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Kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü

08.01.2021 11:58 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:11
Kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü

Kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü ANTALYA'da Melek İpek (31), ellerini kelepçeleyip kendisin çıplak halde saatlerce döven eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü

 

ANTALYA'da Melek İpek (31), ellerini kelepçeleyip kendisin çıplak halde saatlerce döven eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Jandarmayı arayıp teslim olan Melek İpek'in aldığı darbeler sonucu gözlerinde şişlik ve morluk oluştuğu görüldü. Ramazan İpek'in ise olay öncesinde sosyal medya hesabından 'Alkolün müptelası değiliz' diye viski fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıldır evli olduğu Melek İpek arasında, dün gece yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı.

ÇIPLAK HALDE ELLERİ KELEPÇELİ BULUNDUSabah eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. Melek İpek, tüfekle eşini vurarak öldürdü, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi.

Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Çiftin iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırılırken, Melek İpek gözaltına alındı.Olayı haber alıp gelen çiftin gözyaşlarına boğulan yakınları, jandarma ekiplerince güçlükle sakinleştirildi.

OLAYIN ARDINDAN 'ALKOLÜN MÜPTELASI DEĞİLİZ' PAYLAŞIMIRamazan İpek'in geceki dayak olayından önce sosyal medya hesabından 'Alkolün müptelası değiliz' diye viski fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ramazan İpek'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü
Kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü
Kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü
Kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü
Kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü
Kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü
Kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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