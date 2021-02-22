Keko sözleri! Keko aşk sözleri! Resimli keko sözler!

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KEKO NE DEMEK?

Keko ismi abi, ağabey anlamına gelmektedir.

KEKO SÖZLERİ

Benimle dans etmeye kalkma. Seni yürümeye hasret bırakırım.

Biz insanlara notunu hayvanlara otunu veririz.

Biraz insan ol diyeceğim ama seni de zor durumda bırakmak istemiyorum.

Sizin etiket olduğunuz yerde fiyatı biz belirleriz.

Semt bizim. Ev kira.

EN GÜZEL AŞK KEKO SÖZLERİ

Ayık ol tatlım. Yıkılmaz tahtım.

Senin yaptığın atar benim hayatıma renk katar.

Senin yaptığın gider benim hoşuma gider.

Canım yanıyo dedikçe benzin döktünüz.