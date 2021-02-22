Keko sözleri! Keko aşk sözleri! Resimli keko sözler!
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Keko sözleri! Keko aşk sözleri! Resimli keko sözler!

22.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:32
Keko sözleri! Keko aşk sözleri! Resimli keko sözler!

Günlük hayatta kullandığımız ve anlamını bilmediğimiz Keko ne demek? Keko sözleri! Keko aşk sözleri! Kekonun anlamını nedir? Keko kız! Keko erkek!

Keko kelime anlamı ne demek! Keko ne anlama gelir?Keko aşk sözleri! Resimli keko sözler! Keko sözleri! Keko kız! Keko erkek!

KEKO NE DEMEK?

Keko ismi abi, ağabey anlamına gelmektedir.

KEKO SÖZLERİ

Benimle dans etmeye kalkma. Seni yürümeye hasret bırakırım.

Biz insanlara notunu hayvanlara otunu veririz.

Biraz insan ol diyeceğim ama seni de zor durumda bırakmak istemiyorum.

Sizin etiket olduğunuz yerde fiyatı biz belirleriz.

Semt bizim. Ev kira.

EN GÜZEL AŞK KEKO SÖZLERİ

Ayık ol tatlım. Yıkılmaz tahtım.

Senin yaptığın atar benim hayatıma renk katar.

Senin yaptığın gider benim hoşuma gider.

Canım yanıyo dedikçe benzin döktünüz.

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