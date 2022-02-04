Keişan Anıl Piyancı Pare Pare şarkı sözleri! Keişan Pare Pare sözleri... Anıl Piyancı Pare Pare şarkı metni
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Keişan ile Anıl Piyancı yeni şarkıları Pare Pare'de buluştu. İlk projelerini 2013 yılında Türkiye'nin bir çok önemli rap müzik sanatçısının bir araya geldiği 'Sekiz 2' şarkısıyla oluşturan ikili, bu sefer düet yaptı. Düzenlemesi Berkay Duman'a ait olan Pare Pare, Youtube, Spotify, iTunes, Deezer gibi müzik marketlerde... İşte, Keişan Anıl Piyancı Pare Pare şarkı sözleri! Keişan Pare Pare sözleri... Anıl Piyancı Pare Pare şarkı metni...
Keişan Anıl Piyancı Pare Pare şarkı sözleri araştırılan parçalar arasında yer alıyor. Çıkacak olan yeni albümün habercisi niteliğinde olan Pare Pare'de Anıl Piyancı'nın drill yorumunu görüyoruz. İşte Keişan Pare Pare sözleri... Anıl Piyancı Pare Pare şarkı metni
KEİŞAN ANIL PİYANCI PARE PARE ŞARKI SÖZLERİ
[Giriş]
(You want smoke?)
[Nakarat: Keişan]
Göz kapaklarım ağır, ağır
Açmaya hiç yok mecalim
Kendimi bile tanıyamıyorum artık
Duygularım pare, pare
Herkesin ağzında yalanlar
Sağım solum hep, palavra
Kendimi bile tanıyamıyorum artık
Duygularım pare, pare
[Verse 1: Anıl Piyancı]
Duygularım masraf, uykularım aksak
Tutkularım azra, sesleniyorum duymuyo'sun Allah'ım
Kurmuyorum valla, dur diyorum daha var
Puslu yolum, dağlar turluyorum hiç durmuyorum valla
Uçurumun kenarında durmam, uçuyorum mezarımda bulu'cam kendimi
Ederim bedenimi kurban, kurban, kurban, kurban
Ödeyecek bedelini ruhlar, söz edecek geleceğin olmaz
Öleceğiz nedenini bulsak da bir gün, bak her birimiz tutsak
[Nakarat: Keişan]
Göz kapaklarım ağır, ağır
Açmaya hiç yok mecalim
Kendimi bile tanıyamıyorum artık
Duygularım pare, pare
H?rkesin ağzında yalanlar
Sağım solum hep, palavra
Kendimi bil? tanıyamıyorum artık
Duygularım pare, pare
[Verse 2: Keişan]
Her gece zindan oluyor bana
Sayıyorum ama geçmiyor hiç zaman
Umudum var hala
Tüm bunlar geçecek uyanınca, bir sabah
Elimde yok, yok, yok hiç kalan
Dönüştüm daha, daha kötü insana
Umursayamıyorum bile artık
Kalabiliyorum daha fazla halis falan
Derdimden, içiyorum hep derdimden
Yatıştıramıyorum beni, paranoyalar korkuyorum kendimden
Anlatıyorum tane tane, duyduklarım sadece bahane (Bahane)
Biliyorum hiç anlamıyorlar, tüm duygularım pare pare
[Nakarat: Keişan]
Göz kapaklarım ağır, ağır
Açmaya hiç yok mecalim
Kendimi bile tanıyamıyorum artık
Duygularım pare, pare
Herkesin ağzında yalanlar
Sağım solum hep, palavra
Kendimi bile tanıyamıyorum artık
Duygularım pare, pare
Göz kapaklarım ağır, ağır
Açmaya hiç yok mecalim
Kendimi bile tanıyamıyorum artık
Duygularım pare, pare
Herkesin ağzında yalanlar
Sağım solum hep, palavra
Kendimi bile tanıyamıyorum artık
Duygularım pare, pare