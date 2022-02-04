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Keişan Anıl Piyancı Pare Pare şarkı sözleri! Keişan Pare Pare sözleri... Anıl Piyancı Pare Pare şarkı metni

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Keişan Anıl Piyancı Pare Pare şarkı sözleri! Keişan Pare Pare sözleri... Anıl Piyancı Pare Pare şarkı metni

Keişan ile Anıl Piyancı yeni şarkıları Pare Pare'de buluştu. İlk projelerini 2013 yılında Türkiye'nin bir çok önemli rap müzik sanatçısının bir araya geldiği 'Sekiz 2' şarkısıyla oluşturan ikili, bu sefer düet yaptı. Düzenlemesi Berkay Duman'a ait olan Pare Pare, Youtube, Spotify, iTunes, Deezer gibi müzik marketlerde... İşte, Keişan Anıl Piyancı Pare Pare şarkı sözleri! Keişan Pare Pare sözleri... Anıl Piyancı Pare Pare şarkı metni...

Keişan Anıl Piyancı Pare Pare şarkı sözleri araştırılan parçalar arasında yer alıyor. Çıkacak olan yeni albümün habercisi niteliğinde olan Pare Pare'de Anıl Piyancı'nın drill yorumunu görüyoruz. İşte Keişan Pare Pare sözleri... Anıl Piyancı Pare Pare şarkı metni

KEİŞAN ANIL PİYANCI PARE PARE ŞARKI SÖZLERİ

[Giriş]

(You want smoke?)

[Nakarat: Keişan]

Göz kapaklarım ağır, ağır

Açmaya hiç yok mecalim

Kendimi bile tanıyamıyorum artık

Duygularım pare, pare

Herkesin ağzında yalanlar

Sağım solum hep, palavra

Kendimi bile tanıyamıyorum artık

Duygularım pare, pare

[Verse 1: Anıl Piyancı]

Duygularım masraf, uykularım aksak

Tutkularım azra, sesleniyorum duymuyo'sun Allah'ım

Kurmuyorum valla, dur diyorum daha var

Puslu yolum, dağlar turluyorum hiç durmuyorum valla

Uçurumun kenarında durmam, uçuyorum mezarımda bulu'cam kendimi

Ederim bedenimi kurban, kurban, kurban, kurban

Ödeyecek bedelini ruhlar, söz edecek geleceğin olmaz

Öleceğiz nedenini bulsak da bir gün, bak her birimiz tutsak

[Nakarat: Keişan]

Göz kapaklarım ağır, ağır

Açmaya hiç yok mecalim

Kendimi bile tanıyamıyorum artık

Duygularım pare, pare

H?rkesin ağzında yalanlar

Sağım solum hep, palavra

Kendimi bil? tanıyamıyorum artık

Duygularım pare, pare

[Verse 2: Keişan]

Her gece zindan oluyor bana

Sayıyorum ama geçmiyor hiç zaman

Umudum var hala

Tüm bunlar geçecek uyanınca, bir sabah

Elimde yok, yok, yok hiç kalan

Dönüştüm daha, daha kötü insana

Umursayamıyorum bile artık

Kalabiliyorum daha fazla halis falan

Derdimden, içiyorum hep derdimden

Yatıştıramıyorum beni, paranoyalar korkuyorum kendimden

Anlatıyorum tane tane, duyduklarım sadece bahane (Bahane)

Biliyorum hiç anlamıyorlar, tüm duygularım pare pare

[Nakarat: Keişan]

Göz kapaklarım ağır, ağır

Açmaya hiç yok mecalim

Kendimi bile tanıyamıyorum artık

Duygularım pare, pare

Herkesin ağzında yalanlar

Sağım solum hep, palavra

Kendimi bile tanıyamıyorum artık

Duygularım pare, pare

Göz kapaklarım ağır, ağır

Açmaya hiç yok mecalim

Kendimi bile tanıyamıyorum artık

Duygularım pare, pare

Herkesin ağzında yalanlar

Sağım solum hep, palavra

Kendimi bile tanıyamıyorum artık

Duygularım pare, pare

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