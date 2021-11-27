Kefer Lousin Antik Kenti'nde yaşam
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Kefer Lousin Antik Kenti esi Kefer Lousin kampında yaşayanlar İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Kefer Lousin bölgesinde, 2017 yılında derme çatma kurulan kamplardan biri olan ve Roma döneminde askeri karargah olarak kullanılan tarihi yapıların arasındaki Kefer Lousin kampı, Esed rejimi...
Kefer Lousin Antik Kenti esi
Kefer Lousin kampında yaşayanlar İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Kefer Lousin bölgesinde, 2017 yılında derme çatma kurulan kamplardan biri olan ve Roma döneminde askeri karargah olarak kullanılan tarihi yapıların arasındaki Kefer Lousin kampı, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen sivillere ev sahipliği yapıyor.