Kefer Lousin Antik Kenti'nde yaşam - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kefer Lousin Antik Kenti'nde yaşam

AA / Doğukan Keskinkılıç - Haberler | Güncel

Kefer Lousin Antik Kenti esi Kefer Lousin kampında yaşayanlar İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Kefer Lousin bölgesinde, 2017 yılında derme çatma kurulan kamplardan biri olan ve Roma döneminde askeri karargah olarak kullanılan tarihi yapıların arasındaki Kefer Lousin kampı, Esed rejimi...

Kefer Lousin Antik Kenti esi

Kefer Lousin kampında yaşayanlar İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Kefer Lousin bölgesinde, 2017 yılında derme çatma kurulan kamplardan biri olan ve Roma döneminde askeri karargah olarak kullanılan tarihi yapıların arasındaki Kefer Lousin kampı, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen sivillere ev sahipliği yapıyor.

Kefer Lousin Antik Kenti'nde yaşam

Kefer Lousin Antik Kenti'nde yaşam

Kefer Lousin Antik Kenti'nde yaşam

Son dakika haber... Kilis'teki hudut birliğinde bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Kilis'teki hudut birliğinde bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

 Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu!

Suriye sınırında saldırı: Uzman Çavuş Savaş Dinç şehit oldu!

AA / Doğukan Keskinkılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title