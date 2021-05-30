Kefaret yeni bölüm canlı yayın HD izle! Kefaret 28. bölüm full izle! Kefaret 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sinan, Mehdi'yi tuzağa düşürür. Ayşe Hanım büyük sırrını açıklar. Zeynep, Sude'yi kaybetmemek için Selena'yı oyuna getirir. Fulya'nın Selena için başka planları vardır. Arzu bebeğini kaybetme tehlikesi geçirir. Alp, Meltem'in içindeki iyiliği ortaya çıkartmak konusunda başarısız olur…

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, Meltem'in çocuk yuvasında işe başlar. Ayşe, Sude'yi kaybetmenin acısıyla felç geçirir. Sinan, Tolga'yı Amerikan emniyet güçlerine teslim ettikten sonra Mehdi'nin adamları tarafından kaçırılır. Ahmet, Arzu'ya ulaşmaya çalışır.

KEFARET CANLI İZLE (20.00)

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