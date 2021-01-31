Kefaret yeni bölüm canlı izle | Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret dizisi hangi gün, hangi kanalda?

Usta oyuncu kadrosu ve sevilen konusu ile Kefaret dizisi yayınlandığı ilk günden beri ilgiyi toplamaya devam ediyor. Kefaret dizisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Başrolleriyle oldukça dikkat çeken Kefaret yeni bölüm canlı izle! Kefaret 11. bölümde neler olacak? Kefaret 10. bölümde neler oldu? Kefaret yeni bölüm fragmanı izle!

Kendi izleyici kitlesini oluşturan ve oldukça dikkat çeken konusu ile sevilen Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 7. bölümde neler olacak? Kefaret 6. bölümde neler oldu? Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlanmıştır? Kefaret dizi oyuncuları kimlerdir?

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet'in DNA testi yaptırmaya karar vermesi üzerine Sinan Zeynep'e Cansu ile ilgili yapacağı açıklamayı erteler. Çiftliği Kartal'ın çetesi tarafından basılan Arzu, Cansu'yu korumak için İstanbul'daki özel bir okula yatılı olarak göndermeye karar verir. Zeynep, Ahmet'i Sude'den ve çiftlikten uzak tutmak için ek tedbirler alır ancak Ahmet'i hiçbir engel durduramaz. Münevver'in yaptığı bir plan yüzünden Sinan, Zeynep'e evlilik teklif etmek durumunda kalır ancak DNA sonucu olumsuz çıkan Ahmet'in çiftliğe ani gelişi ile ortalık karışır.

KEFARET HANGİ GÜN OYNUYOR?

Kefaret pazar akşamları ekranlara geliyor.

KEFARET 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kefaret dizisinin 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm bu akşam ekranlara gelecek.

KEFARET OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Zeynep (Nurgül Yeşilçay)

Sinan Başkomiser (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Nil (Ege Kökenli)

Yardımcı karakterler:

(Lavinya Ünlüer)

(Göktan Oktay Göztepe)

KEFARET HANGİ ROMANDAN UYARLANMADIR?

Kefaret, 25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır.