Kefaret nerede çekiliyor? Kefaret dizisi hangi şehirde, ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?

Fox TV'nin sevilen dizisi Kefaret'in nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Kefaret nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Kefaret nerede? Kefaret hangi şehirde çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Kefaret'in nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Kefaret hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Kefaret dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

KEFARET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kefaret dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizideki göl ve orman çekimleri İstanbul'da yer alan Sarıyer ve Nişantaşı'ndaki mekanlarda yapılmaktadır.

KEFARET HANGİ ROMANDAN UYARLANMADIR?

Kefaret, 25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır.

KEFARET HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kefaret dizisi her hafta Pazar günü saat 20:00 'da Fox TV ekranlarında yayınlanıyor.

KEFARET DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Ana karakterler:

Zeynep (Nurgül Yeşilçay)

Sinan Başkomiser (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Nil (Ege Kökenli)

Yardımcı karakterler:

(Lavinya Ünlüer)

(Göktan Oktay Göztepe)