Kefaret ne demek? Kefaret TDK anlamı nedir?

Kefaret ne demek? Gündelik yaşamımızda çokça karşımıza çıkan kefaret ne anlama gelir? Kökeni ilginç olan kefaret kelimesini ilk defa işiten kişiler Google üzerinden TDK'ya göre kefaret ne demek? sorusunun cevabını arıyor. Peki, Kefaret ne demek? Kefaret TDK anlamı nedir?

Kefaret ne demek? Gündelik yaşamımızda çokça karşımıza çıkan kefaret ne anlama gelir? Kökeni ilginç olan kefaret kelimesini ilk defa işiten kişiler Google üzerinden TDK'ya göre kefaret ne demek? sorusunun cevabını arıyor. Peki, Kefaret ne demek? Kefaret TDK anlamı nedir? İşte detaylar haberimizde…

KEFARET NE DEMEK? TDK'YA GÖRE KEFARET NE DEMEK?

1. isim, din bilgisi Bir günahı Tanrı'ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç.

2. isim Diyet (I):

"Onu sevmek bile hayatımın kefareti oluyor." - Aka Gündüz

KEFARET ÖRNEK CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

'Onu sevmek bile hayatımın kefareti oluyor.' Aka Gündüz

KEFARET KELİMESİNİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

Kefaretini ödemek