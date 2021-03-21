Kefaret Canlı İzle! FOX TV Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret son (18) bölüm full izle! Kefaret 18 bölüm izle

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KEFARET 18. BÖLÜM İZLE

Kefaret FOX TV ekranlarında 18. bölümüyle yayınlanıyor. Diziseverler heyecan dolu son bölümün ardından şimdi de Kefaret 18. bölüm için araştırmalarına başladılar. FOX TV Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret son (18) bölüm full izle! Kefaret 18 bölüm izle

KEFARET 16. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Sinan'ın Sude'nin koruyucu babası olması için Zeynep ile evlenmesi ve çiftliğe yerleşmesi gerekmektedir. Ahmet, Arzu ile tutkulu bir birlikteliği sürdürürken Meltem kocasının ihanetini belgelemesi için bir dedektif tutar. Sinan, Cansu'yu kaçırılmadan önceki hayatını hatırlayabilmesi için geçmişinde bir yolculuğa çıkarmaya karar verir. Ahmet, Arzu'nun daha fazla suça bulaşmasını engellemek için Sinan ile iş birliği yapar. Tuttuğu dedektifin işini iyi yapmadığını düşünen Meltem harekete geçer ve bütün planları alt üst eder.

KEFARET 18. BÖLÜM FULL İZLE

Kefaret dizisinin 18. bölümünü tek parça izleyebileceğiniz link.

KEFARET DİZİSİNİN KONUSU:

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti. Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.