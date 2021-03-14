Kefaret canlı izle! Fox TV Kefaret 17. yeni bölüm canlı izle! Kefaret yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?
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Kefaret canlı izle! Fox TV Kefaret 17. yeni bölüm canlı izle! Kefaret yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?

14.03.2021 21:42 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:03
Kefaret canlı izle! Fox TV Kefaret 17. yeni bölüm canlı izle! Kefaret yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?

Ekranların sevilen dizisi Kefaret bugün Fox TV'de başlıyor. Kefaret canlı izle! Kefaret son bölüm canlı izleme linki! Kefaret Fox TV 17. yeni bölüm canlı izle! Kefaret yeni bölümde neler olacak?

Kendi izleyici kitlesini oluşturan ve oldukça dikkat çeken konusu ile sevilen Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 18. bölümde neler olacak? Kefaret 17. bölümde neler oldu? Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlanmıştır? Kefaret dizi oyuncuları kimlerdir? Kefaret 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KEFARET CANLI İZLE!

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sinan'ın Sude'nin koruyucu babası olması için Zeynep ile evlenmesi ve çiftliğe yerleşmesi gerekmektedir. Ahmet, Arzu ile tutkulu bir birlikteliği sürdürürken Meltem kocasının ihanetini belgelemesi için bir dedektif tutar. Sinan, Cansu'yu kaçırılmadan önceki hayatını hatırlayabilmesi için geçmişinde bir yolculuğa çıkarmaya karar verir. Ahmet, Arzu'nun daha fazla suça bulaşmasını engellemek için Sinan ile iş birliği yapar. Tuttuğu dedektifin işini iyi yapmadığını düşünen Meltem harekete geçer ve bütün planları alt üst eder.

KEFARET 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kefaret dizisinin 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek.

Kefaret canlı izle! Fox TV Kefaret 17. yeni bölüm canlı izle! Kefaret yeni bölümde neler olacak? Son bölümde ne oldu?

KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ahmet, Arzu ile ilişkisinin basına düşmesi sonrası işinden olunca bunalıma girer ve Zeynep'in çiftliğindeki köy evine sığınır.Meltem, Ahmet'e boşanma davası açar ve uzaklaştırma kararı çıkartır. Son anda polis baskınından kurtulan Arzu kendisini ihbar eden ve bütün parasına el koyanın kim olduğunu araştırmaktadır. Zeynep ve Sinan nikah için gün alırlar ancak Sinan nikah gününe kadar görevli olarak yurtdışında olacaktır. Nikah günü yaklaşır ancak Sinan'dan hiçbir haber alınamamaktadır.

KEFARET OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Zeynep (Nurgül Yeşilçay)

Sinan Başkomiser (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Nil (Ege Kökenli)

Yardımcı karakterler:

(Lavinya Ünlüer)

(Göktan Oktay Göztepe)

KEFARET HANGİ ROMANDAN UYARLANMADIR?

Kefaret, 25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır.

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