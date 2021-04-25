Kefaret Arzu kimdir, kaç yaşında? Kefaret Mine Kılıç biyografisi!

Kefaret dizisinin kadın oyuncuları gösterdikleri başarılı performansla dikkat çekiyor. Kefaret dizisinde Arzu Kendir karakterini Mine Kılıç canlandırmaktadır. Peki, Kefaret Arzu kimdir, kaç yaşında? Kefaret Mine Kılıç nereli, mesleği nedir? Mine Kılıç hayatı ve biyografisi nedir?

Kefaret dizisinin kadın oyuncuları gösterdikleri başarılı performansla dikkat çekiyor. Kefaret dizisinde Arzu Kendir karakterini Mine Kılıç canlandırmaktadır. Peki, Kefaret Arzu kimdir, kaç yaşında? Kefaret Mine Kılıç nereli, mesleği nedir? Mine Kılıç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KEFARET ARZU KİMDİR?

Arzu Remzi'nin kız kardeşi ve Elif'i büyüten kadındır. Küçük yaşta annesi başka adamla kaçmıştır. Babasının ise başı beladan hiç kurtulmamakta, hapse girip çıkmaktadır. Arzu babasına taparcasına bağlıdır, onu her kaybettiğinde paramparça olur. Babası ona çok güzel mektuplar yazar ve kızına her zaman umut aşılar.

MİNE KILIÇ KİMDİR?

1 Ocak 1986 yılında Mersin'de dünyaya gelen Mine Kılıç 1.70 boyunda ve 56 kilogramdır. Türker İnanoğlu Sinema ve Televizyon Eğitim Vakfında kamera önü eğitimi alan Kılıç 2007 yılından beri aktif olarak oyunculuk yapmaktadır.

DİZİLERİ

2020 – Kefaret (Arzu)

2018 – Yaşamayanlar (Elif)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat

2012 – Beni Böyle Sev

2007 – Oyun Bitti