Kefaret 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Kefaret'ın 21. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Kefaret, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Kefaret 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sinan hapishanede hayatta kalma mücadelesi veren Zeynep'i kurtarabilmek için Arzu'nun teklifini kabul eder. Fulya temize çıkıp evine dönerken Sinan hapishaneden kaçırdığı Arzu ile birlikte Zafer'i aramaya başlar. Kadir oğlunun kumarda kaybettiği paralar nedeniyle ölüm tehdidi alması üzerine üzüntüden hastanelik olur. Zafer adalete teslim edilirken Sinan sözünü tutar ve Arzu'nun kaçmasına göz yumar. Zeynep, Zafer'in suçunu itiraf etmesi ile özgürlüğüne kavuşurken Sinan, Arzu'yu kaçırarak suç işlediği için istifa eder. Zeynep hayatındaki bütün ağırlıklardan kurtulma niyetiyle döndüğü evinden ilk iş olarak Meltem'i kovarken Sinan da kaçan Arzu'nun peşine düşer.

KEFARET YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kefaret yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.