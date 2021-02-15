Kefaret 14. yeni bölüm fragmanı izle! Kefaret dizisi 14. bölümde neler olacak? Kefaret 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kendi izleyici kitlesini oluşturan ve oldukça dikkat çeken konusu ile sevilen Kefaret yeni bölüm izle! Yeni bölüm fragmanı izle! Kefaret 14. bölümde neler olacak? Kefaret 13. bölümde neler oldu? Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlanmıştır? Kefaret dizi oyuncuları kimlerdir?

KEFARET 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, Elif'e kavuştuğuna sevinemeden küçük kız Kartal tarafından kaçırılır. Aramalar sürerken Sinan, Mehmet ve Arzu'yu gözaltına aldırır ve Kartal'dan gelecek fidye telefonunu beklemeye başlarlar. Zeynep beş yıldır kızına hasret kalmasına neden olan Arzu'nun Ahmet'in evinde tedavi edildiğini öğrenince deliye döner ve bütün hırsını Arzu'dan alır. Arzu, Ahmet'in yardımıyla polisin elinden kurtulmayı başarırken Zeynep de Kartal tarafından rehin alınır. Sinan sevdiği kadını ve kızını kurtarmayı başarabilecek mi? Zeynep'in gerçek kızı olmadığı ortaya çıkan Sude'nin yasal durumu ne olacak?

KEFARET OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Zeynep (Nurgül Yeşilçay)

Sinan Başkomiser (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Nil (Ege Kökenli)

Yardımcı karakterler:

(Lavinya Ünlüer)

(Göktan Oktay Göztepe)

KEFARET HANGİ ROMANDAR UYARLANMADIR?

Kefaret, 25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır