Kefaret 14. yeni bölüm fragmanı izle! Kefaret dizisi 14. bölümde neler olacak? Kefaret 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kefaret 14. yeni bölüm fragmanı izle! Kefaret dizisi 14. bölümde neler olacak? Kefaret 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

15.02.2021 00:29 | Son Güncelleme: 15.02.2021 00:32
Kefaret 14. yeni bölüm fragmanı izle! Kefaret dizisi 14. bölümde neler olacak? Kefaret 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Beklenen fragmanlar arasında yer alan Kefaret dizisinin 14. bölüm fragmanı az önce yayınlandı. Heyecanlı sahneler bulunduran fragman detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Kefaret son bölüm fragmanı izle! Kefaret yeni bölüm fragmanı izle! Kefaret 14. bölüm fragmanı!

Kendi izleyici kitlesini oluşturan ve oldukça dikkat çeken konusu ile sevilen Kefaret yeni bölüm izle! Yeni bölüm fragmanı izle! Kefaret 14. bölümde neler olacak? Kefaret 13. bölümde neler oldu? Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlanmıştır? Kefaret dizi oyuncuları kimlerdir?

KEFARET 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, Elif'e kavuştuğuna sevinemeden küçük kız Kartal tarafından kaçırılır. Aramalar sürerken Sinan, Mehmet ve Arzu'yu gözaltına aldırır ve Kartal'dan gelecek fidye telefonunu beklemeye başlarlar. Zeynep beş yıldır kızına hasret kalmasına neden olan Arzu'nun Ahmet'in evinde tedavi edildiğini öğrenince deliye döner ve bütün hırsını Arzu'dan alır. Arzu, Ahmet'in yardımıyla polisin elinden kurtulmayı başarırken Zeynep de Kartal tarafından rehin alınır. Sinan sevdiği kadını ve kızını kurtarmayı başarabilecek mi? Zeynep'in gerçek kızı olmadığı ortaya çıkan Sude'nin yasal durumu ne olacak?

KEFARET OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Zeynep (Nurgül Yeşilçay)

Sinan Başkomiser (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Nil (Ege Kökenli)

Yardımcı karakterler:

(Lavinya Ünlüer)

(Göktan Oktay Göztepe)

KEFARET HANGİ ROMANDAR UYARLANMADIR?

Kefaret, 25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 00:34:42. #1.15#
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