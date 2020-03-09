Kediyle köpeğin dostluğu görenlerin içini ısıtıyor
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İsmail Öztürk, Göynük, Güncel

Kediyle köpeğin dostluğu görenlerin içini ısıtıyor

BOLU'nun Göynük ilçesine bağlı Bozcaarmut Köyü'nde yaşayan İsmail Öztürk'ün kedi ile köpeğinin dostluğu, görenlerin içini ısıtıyor.

09.03.2020 15:59 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:59
Kediyle köpeğin dostluğu görenlerin içini ısıtıyor

BOLU'nun Göynük ilçesine bağlı Bozcaarmut Köyü'nde yaşayan İsmail Öztürk'ün kedi ile köpeğinin dostluğu, görenlerin içini ısıtıyor.

Göynük ilçesinde yaşayan İsmail Öztürk, 'Atik' isimli köpeğine arkadaş olsun diye kedi sahiplendi. Kedi ve köpek kısa sürede arkadaş oldu. Birlikte vakit geçirip, uyuyan kedi-köpeğin dostluğunu İsmail Öztürk, görüntüleyip, sosyal medyadan paylaştı. Öztürk, "Kedimiz ile köpeğimiz birbirini çok seviyor. Çok bağlılar. Köpeğimiz kediyi arkadaş olarak kabullendi. Kedi köpeğin üzerinde yatıyor. Köpeğimiz kediyi sever, öper, yalar. Birbirlerine şaka yapmayı da seviyorlar" dedi.

 


Kaynak: DHA

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Manşet

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