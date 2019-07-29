Kediyi yakalamak için kapan kurdular

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, çöp konteynerinin yanındaki cam kavanozdan süt içmeye çalışırken boynuna takılı kalan kavanoz parçasıyla bir haftadır yaşamını sürdüren kediyi kurtarmak için ağaçlık alana kapan kuruldu.

İsmet İnönü Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde, mahalleli ve itfaiye ekiplerinin uzun süredir yakalamaya çalıştığı kedi için İskenderun Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi, İskenderun Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi tarafından çalışmalar sürüyor.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yakalanamayan kedi için ormanlık alana kedi maması bırakarak kurdukları kapana düşmesini sağlayacak.

Yaklaşık 30 kişilik ekip tarafından yakalama çalışması süren kedinin vücudunun çeşitli yerlerinde kesiklerin oluştuğu belirtildi.

İskenderun Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Mine Altay, AA muhabirine, hayvanın iki yavrusunun olduğunu söyledi.

Kediyi uzun uğraşlar sonucu yakalayamadıklarını ifade eden Altay, kedinin yakalama ağı şeklinde kurdukları kapana düşmesini sağlayacaklarını belirtti.

Mahallelinin kediyi yakalamak için bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA