Balkon demirlerine sıkışan kediyi kurtardı, bu kez de kendi mahsur kaldı
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Balkon demirlerine sıkışan kediyi kurtardı, bu kez de kendi mahsur kaldı

Kuşadası'nda bir apartmanın 4. katında mahsur kalan kediyi kurtarmak için apartmanın çatısına çıkan vatandaş kediyi kurtardı ama bu seferde kendisi klima dış ünitesi ile balkon arasına sıkışarak mahsur kaldı.

18.09.2020 13:57 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:04

Kuşadası'nda ilginç bir kurtarma operasyonu yaşandı. Bir apartmanın 4. katında mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen 40 yaşındaki bir vatandaş kediyi sıkıştığı balkon demirleri arasından kurtardı ama bu kez tırmandığı apartmanda kimse yaşamadığı için klima dış ünitesi ile balkon arasında kendisi mahsur kaldı.

Kediyi kurtardı, bu kez kendi mahsur kaldı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Türkmen Mahallesi Ülgen Çıkmazı Sokak üzerindeki bir apartmanın 4. katında bir kedinin balkon demirleri arasında mahsur kaldığını gören 40 yaşındaki Ö.B., kediyi kurtarmak için hemen harekete geçti. Apartmanın çatısına çıkan Ö.B., buradan da klima dış ünitesinin üstüne basarak kimsenin bulunmadığı dairede balkon demirleri arasına sıkışmış bulunan kediyi kurtardı.

KEDİYİ KURTARIRKEN KENDİ MAHSUR KALDI

Kedi sıkıştığı yerden koşarak uzaklaşırken, bu kez Ö.B. balkonla klima dış ünitesi arasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bu kez kediyi kurtaran ama kendi mahsur kalan Ö.B.'yi merdiven yardımıyla bulunduğu yerden indirirken, çevredeki vatandaşlar alkışlarla Ö.B.'ye destek verdi.

Balkon demirlerine sıkışan kediyi kurtardı, bu kez kendi mahsur kaldı
Balkon demirlerine sıkışan kediyi kurtardı, bu kez de kendi mahsur kaldı
Balkon demirlerine sıkışan kediyi kurtardı, bu kez de kendi mahsur kaldı

Kaynak: İHA

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