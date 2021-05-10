Kedinin iki gözünü de oyup otoban kenarına attılar

Adana'dan Gaziantep yönüne seyreden vatandaşlar, yol kenarındaki kedinin halini görünce aracı durdurdu. Kısa sürede kedinin durumunu anlayan hayvansever vatandaşlar, iki gözleri de oyulmuş kediyi acil olarak veterinere kaldırdı.

Hayvanlara yönelik saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Son olay, Adana- Gaziantep karayolu üzerinde yaşandı. 5 Mayıs'ta Adana'dan Gaziantep'e ilerleyen vatandaşlar, yol kenarında kanlar içindeki kediyi görünce aracı acil olarak durdurdu. Kısa süre kediyi inceleyen vatandaşlar, gözleri oyulmuş olan kediyi hızlıca Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Tedavi Merkezi'ne götürdü.

"İLK BAŞTA ENFEKSİYON ZANNETTİK"

İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala'nın teslim aldığı kedi, acil olarak tedaviye alındı. İlk olarak kedinin gözlerini, enfeksiyona bağlı olarak kaybetmiş olduğu ihtimali üzerinde durduklarını belirten Laçinbala, "Mübarek ramazan ayında böyle bir olayın karşımıza çıkması bizleri derinden yaraladı ve Hayvan Hakkı Yasası'nın revize edilmesi konusu tekrar aklımıza geldi" dedi.

"RESMEN BİR DARBE ALMIŞ"

İlk muayenenin ardından kediyi acil olarak operasyona aldıklarını ve kedinin gözlerinin darbe aldığını söyleyen veteriner Hekim Ali Laçinbala, "Enfeksiyondan değil de resmen bir darbe almış. Bu taş olabilir veya küt çisim travması olabilir. İki gözünde de göz küresi tamamen dışarıda ve çok ciddi nekrozlar vardı. Ayrıca kedimiz geldiğinde açlıktan ölmek üzereydi hemen gelir gelmez sıvı takviyesine, mineral takviyesine başladık. Göz kürelerini aldığımız canımızın göz kapaklarına altışar dikiş attık gözleri mecburen mühürlemek zorunda kaldık. Antibiyotik tedavimiz devam ediyor. Uyuz etkenine de rastladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haber Editör