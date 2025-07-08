Kedigillerden hangi canlının anavatanı olan kıta Amerika'dır?

Kedigillerden hangi canlının anavatanı olan kıta Amerika'dır?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Kedigillerden hangi canlının anavatanı olan kıta Amerika'dır sorusu cevabı ne?

Kedigillerden hangi canlının anavatanı olan kıtaAmerika'dır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Kedigillerden hangi canlının anavatanı olan kıtaAmerika'dır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

KEDİGİLLERDEN HANGİ CANLININ ANAVATANI OLAN KITA AMERİKA'DIR?

A: Puma

B: Çıta

C: Leopar

D: Kaplan

Cevap : A

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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