Kedi ile tilkinin kavgası kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kedi ile tilkinin kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı / Bayram Şahin - Haberler | Yerel

Kedi ile tilkinin kavgası kamerada Ardahan'da gece saatlerinde yol ortasında tilki ve kedinin kavgası görenleri gülümsetti.

ARDAHAN (İHA) - Kedi ile tilkinin kavgası kamerada

ARDAHAN - Ardahan'da gece saatlerinde yol ortasında tilki ve kedinin kavgası görenleri gülümsetti.

Ardahan merkezde gece saatlerinde yolda karşılaşan tilki ve kedi bir anda kavga etmeye başladı. Tilki ve kedinin bu halini gören vatandaş gülümseten kavgayı cep telefonu kamerası ile kaydetti. Kavganın ardından tilki, kediden kaçarak uzaklaştı.

Kedi ile tilkinin kavgası kamerada

Kedi ile tilkinin kavgası kamerada

Kedi ile tilkinin kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı / Bayram Şahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title