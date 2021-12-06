ARDAHAN (İHA) - Kedi ile tilkinin kavgası kamerada

ARDAHAN - Ardahan'da gece saatlerinde yol ortasında tilki ve kedinin kavgası görenleri gülümsetti.

Ardahan merkezde gece saatlerinde yolda karşılaşan tilki ve kedi bir anda kavga etmeye başladı. Tilki ve kedinin bu halini gören vatandaş gülümseten kavgayı cep telefonu kamerası ile kaydetti. Kavganın ardından tilki, kediden kaçarak uzaklaştı.