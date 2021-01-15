Kedi ile köpeğin yakınlığı ilgi çekiyor
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Kedi ile köpeğin yakınlığı ilgi çekiyor

15.01.2021 08:31 | Son Güncelleme: 15.01.2021 08:34
Kedi ile köpeğin yakınlığı ilgi çekiyor

VAN'ın Erciş ilçesinin Camikebir Mahallesi'nde 'Beyaz' adlı kedi ile 'Karabaş' adlı köpek birbirlerinden ayrılmıyor.

VAN'ın Erciş ilçesinin Camikebir Mahallesi'nde 'Beyaz' adlı kedi ile 'Karabaş' adlı köpek birbirlerinden ayrılmıyor. 'Karabaş'ın üzerine çıkan 'Beyaz' ardından da sırtında geziniyor.

Erciş'in Salihiye Mahallesi'nde oturan ve evine yürüyen, 3 çocuk babası Bülent Keser (45), Camikebir Mahallesi'nden geçerken 'Beyaz' adlı kedi ile 'Karabaş' adlı köpeğin birbirlerinden ayrılmdığını fark etti. Keser, hemen cep telefonu kamerasıyla kedi ve köpeği görüntüledi. Kameraya yansıyan görüntülere göre 'Beyaz', 'Karabaş'ın üzerine çıktı ardından sırtında gezindi. 

Hayatında ilk kez böyle görüntüyle karşılaştığını belirten Bülent Keser, bu durumun kavgalı olan ve anlaşamayan herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Camikebir Mahallesi'nde yaşayan, bağlama ustası Menaf Koçak (59) ise 'Karabaş'ı sahiplendiklerini ve evlerinin bahçesinde baktıklarını, kedinin ise sokakta yaşadığını ancak zaman zaman bahçelerine geldiği için beslediklerini söyledi. Koçak, "'Karabaş'a evimizin bahçesinde bakıyoruz. Geçen hafta bahçemize beyaz bir sokak kedisi de geldi. Yemeğini, suyunu verdik. Karın yağdığı gün gelmesi üzerine de 'Beyaz' adını verdik. Bir arkadaşımız sokaktan geçerken köpek ile kedi arasında yaşanan bu dostluğu görüp, dikkatini çekmiş. Kediyi köpeğe masaj yaparken ve boynuna sarıldığını görünce cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaşmış. Ben de görünce çok şaşırdım" dedi. 


Kedi ile köpeğin yakınlığı ilgi çekiyor
Kedi ile köpeğin yakınlığı ilgi çekiyor
Kedi ile köpeğin yakınlığı ilgi çekiyor
Kedi ile köpeğin yakınlığı ilgi çekiyor
Kedi ile köpeğin yakınlığı ilgi çekiyor
Kedi ile köpeğin yakınlığı ilgi çekiyor
Kedi ile köpeğin yakınlığı ilgi çekiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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