Kedi dili pastası nasıl yapılır? Kedi dili pastası yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir?

Kedi dili pastası nasıl yapılır? Kedi dili pastası yapmanın püf noktaları, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, kaç kaloridir, malzemeleri nelerdir?

En sevilen lezzetlerin arasında Kedi dili pastası ilk sırada yer alıyor. Kedi dili pastası hem lezzetli olması açısından hem de hafif bir tatlı olması açısından yazın oldukça tercih edilen ikramlıklararasındadır. İşte Kedi dili pastası nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

KEDİ DİLİ PASTASI MALZEMELERİ

• 1 paket 24'lü kedi dili bisküvi

• 1 su bardağı süt ıslatmak için

Kreması için;

• 1 litre süt

• 1 su bardağı toz şeker

• 1 su bardağı un

• 3 yemek kaşığı nişasta

• 1 paket vanilya

• 1 poşet toz krem santi

Üzeri için;

• 1 paket çikolata sosu

• 2.5 su bardağı süt

YAPILIŞI

1. Kremamızı yapalım. Önce tencereye süt, un, toz şeker, nişasta koyup karıştıralım.

2. Kaynayınca altını kapatıp vanilya ve toz krem santiyi ekleyip iki üç dakika çırpalım.

3. Büyük dikdörtgen borcama kedi dillerini önlü arkalı süte batırıp şekerli kısmı üste gelecek şekilde sıralayalım.

4. Üzerine kremayı dökelim.

5. Bir paket çikolata sosunu ölçüsüne göre pişirip ılıyınca üzerine dökelim.

6. En az 5-6 saat dinlendirip servis edelim.

PÜF NOKTALARI

• Kedi dilini batırdığınız sütün soğuk olmasına dikkat etmelisiniz.

• Yaptığınız kremanın topaklanmamasına dikkat etmelisiniz. Pişene kadar güzel bir şekilde sürekli karıştırmalısınız.

• Kremayı ilk sıcağı çıktıktan sonra bisküvilerin üzerine dökebilirsiniz.

SÜSLEME ÖNERİLERi

Pastanın üzerine benmari usulü eritilen çikolata dökülebilir.

Pastayıçikolata rendesi ilesüsleyebilirsiniz.

Renkli şekerleme ve hazır süslemelerden faydalanabilirsiniz.

Toz Antep fıstığı veya fındık içi ile de süsleyebilirsiniz.

KAÇ KALORİDİR?

1 dilim kremalı kedi dili pastası yaklaşık olarak 300 kaloriye denk gelmektedir.