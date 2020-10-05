Son dakika... Keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı
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Son dakika... Keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı

05.10.2020 10:06 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:16

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta bataklıkta mahsur kalan keçisini kurtarmak isterken çamura saplanan adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta bataklıkta mahsur kalan keçisini kurtarmak isterken çamura saplanan adam itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde Pazarcık ilçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi civarındaki meydana geldi. Keçilerini otlatan Oruç Vural (60), keçilerden birisinin su içmeye yöneldiği sırada çamura saplandığını görünce keçiyi kurtarmak için bataklığa girdi. Vural, kendisi de beline kadar bataklığa gömüldü. Civarda olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bataklığa saplanan keçi ve sahibi Oruç Vural'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Oruç Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika... Keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı
Son dakika... Keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı
Son dakika... Keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı
Son dakika... Keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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