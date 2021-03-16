Keçiören'de kaykayını alan parkura koştu
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Keçiören'de kaykayını alan parkura koştu

16.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:54
Keçiören'de kaykayını alan parkura koştu

Keçiören'de gençler kaykay ve paten parkurlarına akın etti.

Keçiören'de gençler kaykay ve paten parkurlarına akın etti.

Ankara'da pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve kontrollü normalleşmenin hayata geçirilmesiyle birlikte kısıtlamadan muaf olan çocuklar ve gençler, kaykay ve paten parkurlarına akın ettiler. Keçiören Belediyesi tarafından Aliya İzzet Begoviç Parkı ve Aşağı Eğlence Mahallesi Kanuni Parkı'na inşa edilen kaykay ve paten parkurları adrenalin tutkunu gençlerin uğrak noktası oldu. Parkurda kendi aralarında çeşitli akrobatik hareketler sergileyen gençlerin eğlencesi etraftaki vatandaşlara da seyirlik görüntüler sunuyor.

"Benim en iyi arkadaşlarım çocuklar ve gençlerdir" diyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede 400'den fazla parkın bulunduğunu ve bu parklar içerisinde de çocukların ve gençlerin keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal donatı alanlarının yer aldığını belirtti. Altınok, "Çocukken biz Keçiören'de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park'a veya Gençlik Parkı'na gezmeye giderdik. Ama gün geldi Keçiören'e hizmetkar olduk ve ortaya koyduğumuz tesisler, parklar, spor kompleksleri ve sosyal donatı alanları gençlerimizin ilçe dışına çıkmadan da daha keyifli vakit geçirebilmelerine imkan sağladı. Keçiören'imizi gelecek nesillerimize daha yaşanabilir şekilde bırakmak için şehrimize hizmetkar olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Keçiören'de kaykayını alan parkura koştu
Keçiören'de kaykayını alan parkura koştu
Keçiören'de kaykayını alan parkura koştu
Keçiören'de kaykayını alan parkura koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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