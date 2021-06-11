Keçiören'de 19 dönümlük alana yaz bostanı kurdu

Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Ülkemiz, verimli toprakları ve dört mevsimiyle birçok temel gıda ürününün üretimi için büyük bir şans. Keçiören Belediyesi olarak ilçemize bağlı köylerde üretimi teşvik etmek için çiftçilerimize ücretsiz olarak verdiğimiz desteklerin yanı sıra belediye olarak da sebze üretimi için büyük bir bostan kurduk." dedi.

19 DÖNÜMLÜK BOSTAN

Dünyada ve Türkiye'de tarımsal üretimin önem kazanmasıyla birlikte harekete geçen Keçiören Belediyesi öncelikle ilçedeki çiftçileri üretime teşvik etmek için fide, gübre, fidan ve tohum desteği sağladı. Ardından da belediye tarafından geçen yıl bir dönümlük alana kurulan yaz bostanı bu yıl daha da genişletilerek 19 dönümlük alanda sebze üretimi yapılmaya başlandı.

DESTEĞE DEVAM

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok; domates, biber, salatalık, kavun, karpuz, kabak, soğan, bezelye, fasulye, barbunya ve patlıcan dikimi yapılan bostandan elde edilecek ürünlerin belediyenin hizmet içi ihtiyaçlarında kullanılacağını, üretim miktarına göre de doğal sebzelerin Keçikoop'ta satışının yapılabileceğini belirtti. Altınok ayrıca Keçiören'e bağlı Sarıbeyler, Güzelyurt, Kösrelik ve Çalseki köylerinde tarımsal üretime destek vermeye devam edeceklerini de söyledi.?

Kaynak: Bültenler