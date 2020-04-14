Keçiören Belediyesi park ve yollarda yenileme çalışmaları başlattı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Keçiören Belediyesi park ve yollarda yenileme çalışmaları başlattı - Haberler
Estergon Kalesi, Yayla Mahallesi, Keçiören, Çiçekli, Güncel

Keçiören Belediyesi park ve yollarda yenileme çalışmaları başlattı

Keçiören Belediyesi, bahar mevsiminin gelmesiyle parklarda yenileme, sokaklarda da asfalt serim çalışmalarına başladı.

14.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:49
Keçiören Belediyesi park ve yollarda yenileme çalışmaları başlattı

Keçiören Belediyesi, bahar mevsiminin gelmesiyle parklarda yenileme, sokaklarda da asfalt serim çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Yayla Mahallesi'ndeki Halide Edip Adıvar Parkı'nda bakım onarım çalışmalarını yürüten ekipler, Çiçekli Mahallesi'ndeki iki sokakta da asfalt serim ve peyzaj düzenleme işlemlerini tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede bulunan 450 park sayısında artışa gitmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Ailelerin çocuklarıyla parklarda keyifli vakit geçirmeleri için yeni oyun seti, spor aleti, kamelya ve oturma gruplarının kurulumlarını başlattıklarını aktaran Altınok, "Estergon Kalesi, inşaat halindeyken zemini kayalıktı. 'Taşa ağaç dikilir mi?' dediler, şimdi ise Estergon kalemizin etrafı yemyeşil. Gönülden, severek yaparsanız ağaç da biter gül de biter. Ovacık bölgesi çevre yolu güzergahında yapacağımız ağaçlandırma çalışmalarıyla, öte yandan Bağlum'da yapacağımız Millet Bahçesi ile kentimize önemli yeşil alanlar kazandıracağız. Hem Keçiören'i hem de başkenti gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir şekilde bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Kulesi gelecek yıl açılacak

Koronavirüsle mücadelenin yanı sıra ilçede altyapı çalışmalarını devam ettirdiklerine değinen Altınok, ilçe genelinde asfaltlama ve yol tadilatı kapsamında, bozuk ve yıpranmış yolların bakım onarım işlemlerini sürdürdükleri bilgisini verdi.

İlk etapta Çiçekli Mahallesi'nin Aliler ve Karaelmas sokaklarında asfalt serim çalışmasını başlattıklarına işaret eden Altınok, şunları kaydetti:

"Hizmet noktasında ulaşılabilir olmak, eksikleri tespit etmek, bu eksikleri giderirken de 21'inci yüzyılın Türkiye'sine yakışır şehir planlamaları yapmak oldukça önemli. Göreve gelir gelmez altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla sosyal belediyecilik anlayışımızı halkımıza hissettirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Keçiören'e hizmet yakışıyor, biz de layıkıyla halkımıza hizmetkar olmaya gayret gösteriyoruz.

Şehrimiz daha temiz, huzurlu ve güvenli olacak. 2021 yılında da inşallah Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını yapacağız. Burada çocuklarımız ve gençlerimiz için uzay terası ve bilim merkezleri var. Belediye hizmet binamızın arkasında başlattığımız 400 araçlık otopark ve süs havuzu ile Türkiye'de olmayan, dünyada da çok az projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu proje, ses, ışık ve müzik gösterisinin yapılacağı Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projemizdir."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı Haberler
Neymar, karantinada izlediği Türk filmi sonrası hüngür hüngür ağladı
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulan İmamoğlu, İstanbul için çağrısını yineledi
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulan İmamoğlu, İstanbul için çağrısını yineledi
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Neymar'ın annesinin sevgilisi Tiago Ramos'un, daha önceki sevgililerinin erkek olduğu ortaya çıktı
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen 'Bakmak zorundasınız' eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen "Bakmak zorundasınız" eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin
Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir
Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık, Luiz Gustavo'ya geçecek
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak
Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu
Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Denizli'de çarşafları uç uca bağlayarak hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, polis tarafından yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Meral Akşener Lütfü Türkkan İçişleri Bakanı Mustafa Destici
Magazin Ebru Polat Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Levent Yamanel
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Nisan Kadın İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Keçiören Belediyesi park ve yollarda yenileme çalışmaları başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 13:28:58. #1.14#
title